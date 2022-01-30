عبادي الجوهر وأميمة طالب في حفل غنائي بالسعودية 3 فبراير

يحيي كلا من الفنان السعودي الكبير عبادي الجوهر، والفنانة التونسية أميمة طالب، والفنان اليمني علي بن محمد، حفلا غنائيا كبيرا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم الخميس الموافق 3 فبراير.

من المقرر أن يبدأ الحفل بفقرة غنائية لأميمة ثم يصعد علي بن محمد، ويختتم الحفل نجمها عبادي الجوهر.

عبادي الجوهر نجم الحفل الغنائي

أميمة طالب كانت قد طرحت ثالث كليباتها باللهجة المصرية مع المخرجة بتول عرفة، بعنوان «أنا شايفاك»، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك بالأداء التمثيلي في الكليب الفنان أحمد مجدي.

أميمة طالب طرحت 3 أغنيات مصرية في ألبومها

وقدمت المخرجة بتول عرفة في الكليب المطربة أميمة طالب كممثلة وبأجواء درامية أشبه بقصة فيلم قصير رومانسي، حيث تظهر أميمة في دور بنت حالمة رومانسية تؤمن بحبيبها، حيث ترغب في مساندته لتبني معه حياتهما المستقبلية، لذلك تذهب معه للإنترفيو خلال ذهابه للعمل بأحد الشركات وخلال وقفتها معه على كوبري قصر النيل، نتفاجأ بأن الأحداث مرت وتزوجا وأنجبا وعاشا حياتهما في سعادة غامرة، حتى يكتشف المُشاهد في النهاية أن كل ما حدث كان عبارة عن حلم يتمنيان تحقيقه، وهو ما يتماشى مع كلمات أغنية «شايفاك»، التي وظفتها المخرجة بأحداث درامية واقعية.

ويعد هذا الكليب هو الثالث الذي يجمع أميمة بمخرجة الكليبات المصرية بتول عرفة، وقدمتها في الكليبات الثلاثة في كل منها بأحداث وقصة مختلفة عن الآخر، ففي الكليب الأول الذي حمل عنوان «مية مية»، قدمت المخرجة بتول عرفة، المطربة أميمة طالب بطريقة كوميدية، واستعانت في الكليب بالفنانة شيماء سيف، حيث دارت أحداث الكليب حول زوجتين بينهما صراع على زوجهما، ودارت الأحداث في إطار كوميدي، خاصة وأن شيماء سيف كانت ضُرة أميمة طالب.