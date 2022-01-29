  «الوطن الاقتصادي» يحلل: البنوك تتجاوز «صدمة كورونا» بمعدلات نمو قياسية

يواصل القطاع المصرفى المصرى تحقيق الإنجازات الواحد تلو الآخر، متغلباً على جميع التحديات الاقتصادية التى تعوق الخطط الاستثمارية ومعدلات النمو المستهدفة للبنوك، بداية من ظهور جائحة كورونا فى الربع الأول من عام 2020 والتى لم تنتهِ بعد، مروراً بتضخم عالمى يضرب العالم، وأزمة فى سلاسل إمداد التوريد، انعكست بشكل سلبى على كل القطاعات الاقتصادية، إلا أن القطاع المصرفى المصرى لم يتمكن من الصمود فقط، بل نجح أيضاً فى تحقيق معدلات نمو إيجابية.

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وبشهادات ثقة عالمية نجحت البنوك المصرية فى تعزيز تصنيفاتها الائتمانية، وذلك ما عبّرت عنه وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتمانى، بتمكن أكبر 3 بنوك فى مصر من تجاوز المخاطر السلبية الخاصة بالعمليات الائتمانية والقروض، وأن القطاع المصرفى المصرى تجاوز بالفعل التحديات الخطيرة التى خلفتها جائحة كورونا على جميع القطاعات، مؤكدة أن صلابة القطاع المصرفى عززت من إمكانية الحكومة المصرية فى مواجهة مخاطر الجائحة، ومنحت الوكالة الدولية بنوك «الأهلى المصرى» و«مصر» و«البنك التجارى الدولى» تصنيفاً عند مستوى «+B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذلك ما دفع «الوطن الاقتصادى»، فى العدد السنوى، إلى أن يرصد ويحلل مؤشرات أداء عدد من البنوك المصرية خلال جائحة كورونا منذ بداية عام 2020 إلى آخر بيانات متاحة عن كل بنك فى عام 2021.

البنك الأهلي المصري

نجح البنك الأهلى المصرى فى تعزيز مؤشراته الكلية خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع إجمالى ودائع البنك بنسبة 69.47% خلال شهور الجائحة، من 1.31 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 2.22 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

كما شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 69.26% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 535.18 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 1.05 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021. وبنفس الخطى ارتفع إجمالى أصول البنك بنسبة 59.32% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 1.77 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 2.82 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

بنك مصر

تمكّن بنك مصر من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع إجمالى ودائع البنك بنسبة 39.45% خلال شهور الجائحة، من 745.77 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، إلى 1.04 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

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كما شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 63.90% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 271.72 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، إلى 445.36 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021. وبنفس الخطى ارتفع إجمالى أصول البنك بنسبة 63.90% خلال شهور الجائحة، ليرتفع من 967.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، إلى 1.34 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

بنك القاهرة

تميَّز بنك القاهرة بتحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من تداعيات كورونا، حيث ارتفع إجمالى ودائع البنك بنسبة 27.97% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 150.99 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 193.22 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021. كما شهدت محفظة قروض العملاء نمواً بنسبة 27.34% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 74.12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 94.41 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

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وبنفس الخطى ارتفع إجمالى أصول البنك بنسبة 27.37% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 183.36 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 242.67 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

البنك التجاري الدولي CIB

نجح البنك التجارى الدولى فى تعزيز مؤشراته الكلية خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع إجمالى ودائع البنك بنسبة 12.06% خلال شهور الجائحة، من 304.45 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 341.16 بنهاية سبتمبر 2021.

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كما شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 32.39% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 119.32 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 157.97 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وبنفس الخطى ارتفع إجمالى أصول البنك بنسبة 27.48% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 386.74 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 493.03 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

بنك التعمير والإسكان

واصل بنك التعمير والإسكان إنجازاته بتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال كورونا، حيث ارتفع إجمالى ودائع البنك بنسبة 37.33% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 40.91 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 56.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

كما شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 30.17% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 17.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 22.38 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وبنفس الخطى ارتفع إجمالى أصول البنك بنسبة 34.08% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 54.22 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 72.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

بنك أبوظبي الإسلامي

عزز بنك أبوظبى الإسلامى - مصر من وجوده فى السوق المصرية خلال العامين الماضيين على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، حيث ارتفع إجمالى ودائع البنك بنسبة 42.59% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 51.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 72.95 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

كما شهدت محفظة التمويلات والتسهيلات للعملاء نمواً بنسبة 40.30% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 30.73 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 43.73 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وبنفس الخطى ارتفع إجمالى أصول البنك بنسبة 43.25% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 60.32 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى 86.41 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

البنك العربي الأفريقي الدولي

واصل البنك العربى الأفريقى الدولى أداءه المتميز خلال فترة كورونا، حيث ارتفع إجمالى ودائع البنك بنسبة 13.55% خلال شهور الجائحة، من 9.08 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، إلى 10.31 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021.

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كما شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 16.39% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 4.33 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، إلى 5.04 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021.

وبنفس الخطى ارتفع إجمالى أصول البنك بنسبة 20.47% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 12.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، إلى 14.48 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021.

بنك saib

نجح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib فى تعزيز مؤشراته الكلية خلال كورونا، حيث ارتفع إجمالى ودائع البنك بنسبة 1.03% خلال شهور الجائحة، من 3.89 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، إلى 3.93 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021.

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كما شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 37.41% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 1.47 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، إلى 2.02 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021.

وبنفس الخطى ارتفع إجمالى أصول البنك بنسبة 1.79% خلال شهور الجائحة، لترتفع من 4.47 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، إلى 4.55 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021.