مستشار الرئيس: تغيير بروتوكول علاج كورونا وإضافة دواء جديد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن جميع الأدوية حول العالم يتم إنتاجها في مصر، إذ أن هناك 152 مصنعًا في مصر ينتجون الأدوية، مؤكدًا على أن 99 % من أدوية فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» متوفرة محليًا، كما تم التمكن من تصنيع أدوية كورونا في مصر، وتصدير كمية كبيرة من الأدوية صنعت بأياد مصرية لإفريقيا لمواجهة كورونا، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل.

شركة «ميرك» العالمية منحت مصر حق تصنيع عقار كورونا

وأضاف «تاج الدين»، أن شركة «ميرك» العالمية منحت مصر حق تصنيع عقار للكوفيد، «هذا الدواء ليس الحل السحري للوقاية، ويتم استخدامه في الحالات البسيطة والمتوسطة»، كما حذر تاج الدين من شراء هذا الدواء، حيث لا يتم صرفه إلا بروشتة طبية، إذ أن هناك محاذير طبية على تناوله لأي شخص أقل من 18 عاما أو السيدة المقبلة على الحمل أو زوج السيدة التي تخطط للحمل وأيضا للمصابين بأمراض في الكبد والكلى.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أنه تم تغيير بروتوكول علاج مرضى كورونا، وإضافة دواء جديد من أجل التغلب على هذا الفيروس الشرس وهو عبارة عن كبسولات، موضحا أنه لن يفيد المريض بفيروس كورونا إذا تم وضعه على جهاز التنفس، كما أن ارتفاع عدد إصابات كورونا متوقع خاصة مع متحور «أوميكرون» حيث يعدي الشخص الواحد 14 إلى 16 شخصًا وهناك إصابات أسرية كبيرة، ناصحًا المواطنين بضرورة الوعي الكامل بخطورة متحور «أوميكرون».

نصنع دواء مونلوبيرافير لعلاج فيروس كورونا في مصر حاليا

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على أن تلك النصائح من أجل المساهمة في تقليل عدد الإصابات، مؤكدًا على أن هناك دعمًا سياسيًا كبيرًا ساهم في التعامل مع أزمة جائحة كورونا، كما أن دواء مونلوبيرافير لعلاج فيروس كورونا نقوم بتصنيعه في مصر حاليا، و5 شركات أنتجت هذا الدواء، إذ أن الدواء الجديد مضاد للفيروسات ويقلل تكاثر فيروس كورونا في خلايا الإنسان ويتم استخدامه في الحالات البسيطة والمتوسطة.

الدواء مضاد للفيروسات ويقلل تكاثر فيروس كورونا في خلايا الإنسان

وأضاف «تاج الدين»، أن الدواء يؤخذ عن طريق الفم ولمدة 5 أيام ويتم صرفه في صيدليات المستشفيات بروشتة طبية، مؤكدًا على أن المضادات الحيوية يتم صرفها وفق حالة كل مريض لتجنب أي مضاعفات جانبية خطيرة على المريض، وتم إعداد نسخة أخرى من بروتوكول علاج مرضى كورونا.