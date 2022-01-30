«اتحاد الصناعات»: لا زيادة في مدة صلاحية علب التونة

علق أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، على قرار وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع بمد فترة صلاحية الأسماك المجمدة لتكون 9 أشهر بدلًا من 6 أشهر، والكبد المجمد 10 أشهر من تاريخ الذبح، فذكر أن مدة صلاحية الأسماك باليابان والاتحاد الأوروبي تتراوح بين 18 إلى 24 شهر، مؤكدًا على أنه لم تقرر الوزيرة مد فترة الصلاحية للأسماك إلا بعد دراستها وإجراء التجارب، والتأكد من أمانها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة «إم بي سي مصر».

هناك معايير لشروط صلاحية المواد الغذائية

وأضاف «الجزايرلي»، أن هناك معايير لشروط صلاحية المواد الغذائية، وهناك وفرة في المواد الغذائية ولهذا ستكون الأسعار تنافسية، كما لم نزيد مدة صلاحية علب التونة، كما أن العالم واجه مشكلات في الطعام خلال أزمة كورونا التي بدأت منذ عامين، لافتًا إلى أن الحكومة والأجهزة المختلفة والقطاع الخاص والغرفة تحاول توفير كميات كبيرة من الغذاء دون توقف، الغرفة تراجع المواد الغذائية ومدى موافقتها مع المواصفات العالمية، مؤكدًا على أن مد الصلاحية للمواد الغذائية يمر أولًا بلجان فنية وعامة وعلماء وأناس مختصة قبل صدور القرار.

جمع 17 جهة تراقب على الغذاء في هيئة واحدة

وأشاد بما يشهده ملف سلامة الغذاء من تطور كما يحدث في البنية التحتية للدولة المصرية، كما أشاد بالإرادة السياسية القوية خلال عام 2017 وجمع 17 جهة تراقب على الغذاء في هيئة واحدة، «كلمتها مسموعة في أوروبا والصادرات والواردات، وتساهم في إصدار لائحة فنية ملزمة لقبول تلك المعايير»، مؤكدًا على أن صدور القرار جاء بتنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الرقابية الصحية.

الشيء الأهم هو حفظ الأغذية بشكل جيد

وأردف أن القرار يسهم في استقرار سلاسل الإمداد والتوريد والبيع لهذه المنتجات بالسوق المحلي في ظل تداعيات الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد، والرقابة تتم أيضا على كثير من المواد في الأغذية، ومنها متبقيات العقاقير الطبية في الغذاء، لافتا إلى أن الشيء الأهم هو حفظ الأغذية بشكل جيد، متوقعا عدم رفع أسعار اللحوم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.