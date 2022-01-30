مصرع 13 شخصا في انقلاب حافلة وسط المكسيك

لقى 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، جراء انقلاب حافلة في حفرة على طريق سريع قرب مدينة «لاجوس دي مورينو» وسط المكسيك، وقالت «وكالة خدمات الطوارئ» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» من ولاية خاليسكو، إن جثث 7 من القتلى ما زالت داخل الحافلة.

وأضافت «وكالة خدمات الطوارئ»، أن 12 شخصًا لقوا مصرعهم في مكان الحادث، بينهم طفلان، فيما توفى شخص آخر في وقت لاحق في المستشفى.

بدورها، ظهرت سيارة «فان» كبيرة سوداء، مستقرة على جانبها في أخدود عميق محاذ للطريق السريع، وذلك في لقطات نشرتها «وكالة خدمات الطوارئ».

الحادث وقع خلال موسم يزور فيه الحجاج الكاثوليك ضريحًا في «سان خوان دي لوس لاجوس»

من جانبها، أشارت وكالة «رويترز» للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى أن الحادث وقع بالقرب من مدينة «لاجوس دي مورينو»، على طريق سريع يربط بين ولايتي جواناخواتو وجاليسكو في وسط البلاد، خلال موسم يزور فيه الحجاج الكاثوليك ضريحًا في بلدة «سان خوان دي لوس لاجوس» القريبة.