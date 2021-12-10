مصرع 53 مهاجرا في انقلاب شاحنة كانت تقلهم جنوب المكسيك

لقى 53 مهاجرا على الأقل معظمهم من أمريكا الوسطى مصرعهم، وأصيب العشرات، أمس الخميس، نتيجة انقلاب شاحنة كانت تقلهم في جنوبي المكسيك، وقال رئيس وكالة الحماية المدنية في «تشياباس»، لويس مانويل جارسيا، إن الحادث وقع عندما تحطمت الشاحنة على منحنى حاد خارج مدينة توكستلا جوتيريز في الولاية المكسيكية.

وأشارت الحماية المدنية في تشياباس، إلى أن من بين القتلى رجال ونساء وأطفال، فيما أظهرت صور لوكالة «رويترز» للأنباء، أن مقطورة بيضاء انقلبت على جانبها على طريق سريع، كما أظهر الصور صفوفًا لما يبدو أنها جثث ضحايا الحادث ملفوفة بأقمشة بيضاء.

من جانبه، قال مسؤول بخدمات الطوارئ المكسيكية، إن معظم القتلى، مهاجرون من هندوراس، فيما أشار رئيس مكتب الدفاع المدني بولاية تشياباس لويس مانويل مورينو، إن بعض الناجين قالوا إنهم من جواتيمالا المجاورة، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي» الامريكية في نشرتها الإنجليزية.

بدوره،أعرب حاكم ولاية«تشياباس»، روتيليو إسكاندون، عن تضامنه مع الضحايا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس».

رئاسة جواتيمالا: الهجرة غير الشرعية ليست أفضل طريقة

وفي سياق متصل، عبر رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عن حزنه للحادث المؤلم للغاية، فيما قال المتحدث باسم رئاسة جواتيمالا كيفين لوبيز، لتلفزيون ميلينيو، إن الحادث يوضح أن الهجرة غير الشرعية ليست أفضل طريقة.

وفي السلفادور، قالت وزيرة خارجية السلفادور ألكسندرا هيل، إن حكومتها تعمل لمعرفة ما إذا كان السلفادوريون قد ماتوا.