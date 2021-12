مشاهد مؤلمة.. فيديو يوثق غرق حافلة بمن فيها ومقتل 31 راكبا في كينيا

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة غرق 31 شخصا، عندما جرفت المياه حافلة أثناء محاولتها عبور نهر ارتفع منسوبه جراء الفيضانات في كينيا، السبت، بحسب «سكاي نيوز عربية».

BREAKING: 17 people drown, 10 others rescued after a bus plunges into Enziu river in Mwingi, Kitui County, search for bodies on pic.twitter.com/ik4DZU8nVF