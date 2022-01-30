«يا حلاوة على الكلاكيت».. 4 أغاني استعراضية لـ فيروز نقلتها للنجومية

«يا حلاوة على الكلاكيت من راجل أو من ست»، بهذه الكلمات تغنت الفنانة فيروز، وهكذا تعرف الجمهور على رقص الكلاكيت، والتي جعلتها أحد أشهر الأطفال في تاريخ السينما المصرية، وبالرغم من ذلك قررت الاعتزال مبكرا عن عالم الفن والشهرة.

ويمر اليوم 30 يناير ذكرى وفاة الفنانة فيروز عن عمر ناهز 73 عاما، وولدت لأسرة مصرية أرمينية واسمها الحقيقي بيروز أرتين كالفيان وهى الأخت الكبرى للفنانة نيللي وابنة عمة الفنانة لبلبة، وكان أول من اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب.

وتستعرض «الوطن» 4 أغاني استعراضية شهيرة أدتها الطفلة فيروز في أفلامها، وذلك في العرض التالي:

كروان الفن وبلبله

تعد أغنية «كروان الفن وبلبله» من أشهر الأغاني المنفردة التي أدتها الفنانة فيروز في أفلامها، والتي جاءت تحديدا في فيلم «دهب»، وأدت بها عدد من الرقصات.

الدربكة

أغينة استعراضية أخرى أبدعت فيها الفنانة الصغيرة فيروز في فيلم «دهب» قلدت فيها رقصات سامية جمال وبديعة مصابني وتحية كاريوكا، بخفة حركة.

معانا ريال

وتعد الأغنية الاستعراضية «معانا ريال» من أشهر الأغاني للطفلة فيروز والتي جمعتها بالفنان أنور وجدي في فيلم «ياسمين» الذي أنتج عام 1950، وتدور قصة الأغنية عندما أعطى الباشا «ريال» وأثناء غنائهما للأغنية وحيرتهما في شراء ما يحتاجونه، يسقط الريال في البالوعة وتنهار أحلامهما بعدما فقدا لهذا المبلغ الكبير وقتها.

يا حلاوة على الكلاكيت

قدمت فيروز الكلاكيت بطريقتها الطفولية المبهرة لتغني «يا حلاوة على الكلاكيت» ضمن استعراض فيلم «دهب»، وعرفت مصر «الكلاكيت» في زمن الفن الجميل، وتحديدا في أربعينيات القرن الماضي، وقصته بدأت مع إبراهيم عاكف، رائد فن رقص الكلاكيت، وورثت عنه ابنته الفنانة نعيمة عاكف رقص الكلاكيت مع إلقاء المونولجات عليها، وقررت تعليم نفسها بنفسها.