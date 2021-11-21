الجمهور يحتفل بعيد ميلاد فيروز الـ86: «صار القمر أكبر»

تظهر في صورة بضحكة مدوية تحاول أن تخفي ملامحها بيدها، وفي صورة أخرى تقف شامخة كشجرة أرز لبنانية تشدو أمام جمهورها الكبير، وفي صورة ثالثة لا تستطيع ابتسامتها الرائقة أن تخفي حزن عيونها الواسعة، بمئات الصور والكلمات والأغاني اختار جمهور السيدة فيروز أن يحتفي بعيد ميلادها الـ86، على منصات التواصل الاجتماعي.

تصدر «هاشتاج» بعنوان «فيروز 86» عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا «تويتر»، للاحتفال بعيد ميلاد «جارة القمر»، اليوم، كان من بينهم الفنان اللبناني زياد برجي، الذي نشر صورة لها معلقا: «عقبال المية يا قمر الحلوين يا زهرة تشرين»، وشارك الفنان وائل جسار في التدوين، قائلا: «قيمة فنية لن تتكرر.. أسطورة من بلادي كل عام وأنت بألف خير».

وقالت الإعلامية اللبنانية نادية البساط، عن الفنانة فيروز عبر حسابها على «تويتر»: «الوطن حيث يكون صوتك».

جمهور فيروز في عيد ميلادها: «سيدة الماضي والحاضر»

بينما احتفى الجمهور بالسيدة العظيمة معبرين عن محبتهم لها، وأمنياتهم لها بدوام الصحة والعمر، حيث علق أحد المتابعين، قائلا: «صار القمر أكبر»، بينما أضاف آخر: «ما يستحق أن يحتفل به العالم.. ضحكتها وصوتها»، وقالت ثالثة: «دمتِ بخير يا زهرة تشرين، يا سيدة الماضي والحاضر، كل عام وأنت مضيئة أيامنا بصوتك العذب الذي يعطينا الأمل».

«صورة سلفي».. الظهور الأخير لـ«جارة القمر» على منصات التواصل الاجتماعي

وتحتفل الفنانة فيروز اليوم بعيد مولدها الـ86، وبالرغم من ابتعادها عن الأضواء منذ سنوات طويلة إلا أن جمهورها يحرص كل عام على الاحتفال بعيد مولدها حتى أصبح تقليد سنوي محبب على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان آخر ظهور لـ«جارة القمر» في شهر يونيو الماضي، عندما نشرت ابنتها ريما رحباني صورة «سلفي» برفقتها عبر حسابها على «فيس بوك»، معلقة: «سيلفي والماضي خلفي»، وحظت الصورة بتفاعل كبير لدى عشاق السيدة الكبيرة.