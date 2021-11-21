وفاة ومرض وقطيعة.. آلام في حياة فيروز «الأم»

تغني بصوتها الحنون للحب وللصباحات الرائقة وللطيور، وغنَّت أيضا للخذلان والخيانات والدموع والأمسيات الممطرة والشتاء القاسي، لم تكن حياة الفنانة اللبنانية فيروز مشرقة كأغانيها، حيث واجهت صعوبات عديدة طوال مشوارها نجحت في التغلب عليها، ولكن الأزمات الأكبر كانت المتعلقة بالعائلة، ما بين مرض ابنها ووفاة ابنتها وقطيعة طويلة مع نجلها زياد وأزمات مع شقيق زوجها، ظهرت الأحزان قوية في عيون «جارة القمر» التي تحتفل اليوم بميلادها الـ 86.

فاجعة قد تكون هي الأقوى واجهتها السيدة فيروز، عندما تلقت خبر وفاة ابنتها الشابة «ليال» والتي لم تتجاوز الـ 29 عاما، في 1988، والتي رحلت بسبب انفجار في المخ، وهو نفس المرض الذي توفي بسببه والدها عاصي الرحباني، بحسب ما كشفت شقيقتها ريما الرحباني عبر حسابها على «فيس بوك»، ونفت كل الشائعات التي تم تداولها حول وفاتها بسبب جرعة زائدة من المخدرات، واتهمت عمها منصور الرحباني بالوقوف خلف تلك الشائعة.

ريما الرحباني: «عمي منصور وراء شائعة وفاة ليال أوفردوز»

وقالت ريما في تدوينتها: «سمعت خبر وفاة ليال على إذاعة لبنان الحر، كانت لا تزال موجودة في العناية، اتصلت بالإذاعة معميّة من الغضب فأخبروني أن مصدر الخبر هو عمي منصور.. اضطررت كالعادة إلى الصمت، وابتلعت وجعي وحيدة، ويوم الأربعاء ماتت ليال»، وتابعت: «واكتشفت بعد زمن أنّ عمّي منصور أيضاً هو من كان وراء خبر وفاتها أوفردوز».

ولم يكن ذلك الألم الوحيد الذي اختبرته «جارة القمر» في أبنائها، حيث يعرف الجميع أن لديها 3 أبناء بخلاف ابنتها الراحلة، ويعتبر الثالث بعد ريما وزياد هو نجلها «هالي»، وهو بعيد تماما عن الأضواء بسبب كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة ولديه إعاقة في الحركة يتطلب معها استخدام كرسي متحرك.

وكشف إلياس رحباني في حوار سابق، أن فيروز تقضي وقتها في الاعتناء بنجلها المريض الذي يبلغ من العمر 63 عاما، قائلا: «لما ولد قال لها الأطباء إنه لن يعيش إلا 8 سنوات، وهي تعطي وقتها لابنه الذي أثّر كثيرًا في حياتها».

خلاف وقطيعة بين فيروز وزياد الرحباني بسبب حسن نصر الله

ودخلت فيروز في قطيعة امتدت لسنوات مع نجلها الأكبر زياد الرحباني بسبب تصريحات أعلن فيها إعجاب والدته بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وهو ما أغضبها بشدة بسبب عدم رغبتها في الكشف عن ميولها السياسية.

وأصدرت شقيقته ريما بيانا تنفي فيه الأمر الذي وصفته بـ «الاجتهادات الزيادية»، وما زاد الخلاف انتقاد زياد لشقيقته التي تتولى إدارة أعمال والدتهما، لكن تمت المصالحة بينهما بعد 3 سنوات.