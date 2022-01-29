 «قادرون باختلاف» احتفالية لتكريم ذوي الهمم بالقليوبية

نظمت أمانة حزب «الشعب الجمهوري» في محافظة القليوبية، احتفالية مساء اليوم السبت، تحت عنوان «قادرون باختلاف»، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وذلك لتكريم 500 من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وذلك على مسرح المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية، والنائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، والنائبة منيرة الأشقر، عضو مجلس النواب.

تكريم أبناء القليوبية

وقال الحسين عبد الفتاح، أمين عام حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، إن الاحتفالية تُعتبر الأكبر لذوي الهمم على مدار العشر سنوات الماضية على أرض محافظة القليوبية، حيث تم تكريم 500 شاب وفتاة من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وحصلوا على بعض الهدايا العينية بجانب شهادات تقدير ودروع مقدمة من الحزب لكل شاب.

«أبو حجر»: «السيسي» راعي ذوي الهمم

وأضاف المهندس مصطفى أبو حجر، أمين التنظيم بأمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهوري، أن الرئيس السيسي قدم في هذا الملف الكثير والكثير لذوي الهمم والقدرات الخاصة، من أجل تحقيق رغباتهم وتطلعاتهم، وكان داعماً لهم في كل المناسبات والمحافل الرياضية وكرمهم، وجعل لهم عاماً لذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى قانون يدعم كل حقوقهم في الدولة، وحرصه على تكريم الأبطال والبطلات المتوجين بميداليات بطولة العالم للمعاقين بأستراليا، واستضافة مصر لأول دورة ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص.

وأكد عماد الصباغ، أمين التخطيط والتطوير بأمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهوري، ظهر دور مصر جلياً بشكل مؤثر في المنطقة العربية بأكملها، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة والقدرات الخاصة، تعمل فيه جميع مؤسسات الدولة على الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشة مشكلاتهم، ومنذ ذلك اليوم واتخذت مصر مساراً مختلفاً في رعاية أصحاب القدرات الخاصة على مستوى الوزارات والهيئات.

وتابع «الصباغ» أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تقدماً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.