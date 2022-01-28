%42 نسبة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في زفتى بتكلفة 4 مليارات جنيه

قالت الدكتورة زينب سامي، منسقة عام مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة الغربية، إن مركز زفتى يشهد حاليا نقلة كبيرة في إنجازات المشروعات في 34 قرية بمركز زفتى و88 تابعا.

بدء تنفيذ 504 مشروعات بقرى زفتى

وأضافت الدكتورة زينب سامي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المبادرة»، المذاع على قناة «extra news»، ويقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، أن عدد المشروعات في قرى مركز زفتى وصل حتى الآن إلى 753 مشروعا، وعدد المشروعات التي جرى البدء بها حتى الآن، 504 مشروعات، وعدد المشروعات التي انتهى تنفيذها 273 مشروعا، بينما نسبة التنفيذ في المشروعات نحو 42%، بتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه.

وأشارت إلى أن المشروعات التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة، منها المجمعات الخدمية التي تقدم 8 خدمات للمواطنين، وهي المركز التكنولوجي والسجل المدني والشهر العقاري ومكتب التموين ومكتب البريد والوحدة المحلية والمجلس المحلي والتضامن الاجتماعي.

نسبة تنفيذ المجمع الخدمي بـ«نهطاي» 95%

وأفادت بأن المجمع الخدمي سيجري إنشاؤه في كل القرى الأم، ونسبة التنفيذ وصلت في قرية «نهطاي» على سبيل المثال 95%، علما بأن عدد سكان القرية 16 ألفا و250 نسمة، بينما نسبة التنفيذ في قرية «الغُريب» 94%، ووصلت نسبة التنفيذ في قرية «حانوت» لـ80%.

وأكدت أن مبادرة «حياة كريمة» تعمل على الأرض وسط الأهالي لتلبية كل احتياجاتهم ومشكلاتهم والمعوقات التي تظهر، وإيصالها للجهات المختصة كل على حدة، ومتابعة هذه المشكلات على أرض الواقع.

وبالنسبة للقوافل الطبية، قالت إن جامعة طنطا شريك أساسي في تنظيم القوافل الطبية، ويجري تنظيم قافلة طبية أسبوعيا في كل القرية، وتغطي كل الأدوية والكشف بالمجان، كما تجري العمليات بالمجان، إضافة لتنظيم قوافل بيطرية.