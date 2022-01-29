محافظ أسوان: استكمال تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع بالنوبة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن المحافظة تعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية في كافة قطاعات العمل العام، لتحويل المبادرات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لواقع ملموس، والتى من بينها مشروعات تأهيل وتبطين الترع سواء بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة»، أو المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وأشاد المحافظ بالدور التنموي والبناء لوزارة الري، بقيادة الدكتور محمد عبد العاطي، لتنفيذ هذا المشروع الحيوي على أرض المحافظة بأطوال تصل إلى 215 كيلومترا، ومن بينها أعمال تبطين ترعة العلايلي بمدينة نصر النوبة بطول 1620 مترا، حيث تم الانتهاء من 300 متر حتى الآن، كما أنه يجار استكمال تأهيل ترعة دراو الرئيسية، لتساهم هذه الأعمال فى تحسين البيئة واستثمار المساحات الناتجة من التغطية فى تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة، مع إظهار الأماكن المغطاة بالمظهر اللائق ضمن ملحمة التطوير والتجميل.