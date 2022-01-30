وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني على هامش الاجتماع التشاوري العربي

التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، خلال زيارته إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري العربي.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الوزير شكري بحث مع نظيره اللبناني مُستجدات التطورات على الساحة اللبنانية.

كما بحثا الوزيران سبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه الشقيق.

«شكري» في الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري العربي

وتوجه وزير الخارجية، أمس، إلى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، والذي يعقد اليوم وتستضيفه الكويت رئيس الدورة الحالية 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وتهدف مشاركة الوزير إلى مواصلة التشاور مع وزراء الخارجية العرب بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة، وتنسيق المواقف بهدف دعم آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية.

كما يأتي لقاء الوزير مع نظيره اللبناني ضمن عدد من اللقاءات التي يجريها مع نظرائه العرب لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

«شكري» يستهل زيارته إلى الكويت بلقاء نظيره الكويتي

واستهل وزير الخارجية زيارته بلقاء نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، وأكد خلال اللقاء على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يتسق مع تجذر العلاقات وتوجيهات قيادتيّ البلديّن بالدفع قُدمًا بمسارها.

وأعرب «شكري» عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الثالثة عشر للجنة الوزارية المشتركة خلال العام الجاري برئاسة وزيريّ الخارجية باعتبارها الإطار الأشمل لتعزيز مختلف أوجه العلاقات بين البلديّن.

وتطرق وزير الخارجية إلى ما تشهده مصر من طفرة تنموية ومشروعات قومية غير مسبوقة بالتوازي مع مواصلة تطبيق برنامج جذريّ للإصلاح الاقتصادي، ومن ثمّ أهمية استفادة الاستثمارات الكويتية من تلك الطفرة وما توفره بيئة الاستثمار الحالية في مصر من حوافز تفضيلية.

وثمّن «شكري» دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات والخطط التنموية في مصر.

الجالية المصرية تلقى رعاية كريمة من دولة الكويت

وأعرب الوزير «شكري» عن التقدير لما تلقاه الجالية المصرية من رعاية كريمة من دولة الكويت وقيادتها، مُثنيًا على دور هذه الجالية كجسر للتواصل بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.

كما أشاد وزير الخارجية برئاسة الكويت للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وباستضافة الكويت لاجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري، وبما يعزز آليات التشاور والتنسيق بين الدول العربية.

وتناول لقاء «شكري» مع نظيره الكويتي كذلك مواقف البلديّن إزاء التحديات الراهنة وأبرز القضايا محل الاهتمام من الجانبيّن، بما في ذلك الوضع في لبنان، ومتابعة وتنسيق الجهود العربية ذات الصلة.