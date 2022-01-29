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وزير الخارجية يتوجّه إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري العربي

كتب:

الوطن
03:23 م | السبت 29 يناير 2022
وزير الخارجية

وزير الخارجية

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري اليوم 29 يناير 2022 إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة غدًا في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، والذي تستضيفه الكويت رئيس الدورة الحالية 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

دعم آليات العمل العربي

وأشار السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن مشاركة الوزير شكري في الاجتماع تهدف إلى مواصلة التشاور مع وزراء الخارجية العرب بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة وتنسيق المواقف بهدف دعم آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية.

وسيلتقي وزير الخارجية على هامش الزيارة بعدد من نظرائه العرب لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

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