تفاصيل حريق منطقة الكاظمية ببغداد: مبنى يحتوي على نفط أبيض (صور)

اندلع حريق ضخم، صباح اليوم، في مقر الجمعية ‏التعاونية، في منطقة الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد.

اندلاع حريق في منطقة الكاظمية ببغداد

وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان، إنَّ 8 فرق إطفاء من قوات الدفاع المدني تمكّنوا من عزل النيران المشتعلة في مقر الجمعية التعاونية، واقتحمت المبنى لإتمام السيطرة وإخماد الحريق سريعا بشكل كامل، وبحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، سيطرت قوات الدفاع على الحريق، الذي اندلع في مقر الجمعية المشيّد من ألواح «السندويج بنل»، سريع الاشتعال، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية.

مديرية الدفاع المدني تعلن إخماد حريق اندلع داخل الجمعية التعاونية في منطقة #الكاظمية شمالي #بغداد بمشاركة 8 فرق إطفاء pic.twitter.com/IiWAFNaOKZ — Zagros عربیة (@Zagrostv_arabic) January 30, 2022

وأضافت المديرية، أنَّه جرى فتح تحقيق بالحادث في مركز شرطة الكاظمية، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، كما رفعت العينات من موقع الحادث بواسطة خبير الأدلة الجنائية.

ولم تكن الأولى من نوعها، فقد أعلنت مديرية الدفاع المدني، أمس السبت، إخماد حريق نشب في مبنى سكني ومحال تجارية بمنطقة المنصور فى بغداد، وانتشلت جثة عاملة غانية الجنسية، مضيفة أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق، ووجدت أن المبنى يحتوي على كميات كبيرة من وقود النفط الأبيض تسبب في اندلاع الحريق.

إحصائيات عدد الحرائق في العراق

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد أعلنت مع نهاية العام الماضي، إحصائيات حوادث الحريق التي تمّ إخمادها من قبل رجال الدفاع المدني في عموم المحافظات العراقية، إضافة إلى حوادث الحريق التي نشبت داخل المقرات الحكومية والتجارية والمؤسسات الزراعية والأراضي، إذ بلغت نحو 31 ألفًا و533 حادث حريق خلال عام 2021، وجاءت العاصمة بغداد في المركز الأول متصدرة باقي المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة.

وفى السياق ذاته، سجلت مديرية الدفاع المدني نحو 6 آلاف و189 حادث حريق في القطاع الحكومي، في حين بلغت عدد حوادث الحريق في القطاع الخاص 25 ألفًا و51 حادث حريق.