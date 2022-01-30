الجامعات: تزايد إصابات كورونا لن يؤثر على موعد انطلاق التيرم الثاني

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، لن يتأثر بتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأن الدراسة في موعدها خلال شهر فبراير المقبل، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، منوهين إلى أن انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير المقبل، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

الجامعات: الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا خلال الفصل الدراسي الثاني

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيجري الالتزام بالخريطة الزمنية الكاملة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، فيما يتعلق بموعد بداية ونهاية العام الدراسي الجامعي، وكذلك موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام التام بإجراءت التباعد الاجتماعي والوقاية لمنتسبي الحرم الجامعي.

جامعة المنيا: 19 فبراير بدء الدراسة في التيرم الثاني

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، أن الفصل الدراسي الثاني 2021-2022 سينطلق في موعده المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بكل إجراءات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، منوهاً إلى أن 19 فبراير المقبل، هو موعد بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، مؤكداً أنه لا توجد أي قرارات تعطيل أو تأجيل الموعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني أو تعديل للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.