 «الجامعات»: انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الجاري

تواصل الجامعات الحكومية و الخاصة، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي (2021-2022)، وفقا للجداول المعلنة لها، وذلك في أسبوعها الأخير، والتي من المقرر أن تنتهي كافة الامتحانات الخميس المقبل، الموافق 3 فبراير المقبل، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأنها تسير وفقا للإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

«الجامعات»: نتيجة امتحانات الترم الأول خلال أسبوعين من إنتهائها

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، على أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها «الأعلى للجامعات» فيما يتعلق بالامتحانات ومواعيد إنتهائها، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنتهي جميع الكليات يوم الخميس المقبل منها، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من الامتحانات ستبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2021-2022، بدءًا من السبت 5 فبراير، لافتا إلى أن هناك تشديدات بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

وأضاف رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا لتعليمات وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بدأت الكليات فور انتهاء امتحانات كل مادة من تصحيحها خاصة المواد الممتحن فيها بنظام «البابل شيت»، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري خلال أسبوعين من انتهاء كل كلية، خاصة الكليات ذات الأعداد البسيطة أو الكليات التي أدت امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونية أو موضوعية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنتهي الامتحانات الخميس المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن الكليات بدأت الفترة الماضية تصحيح امتحانات الترم الأول مباشرة عقب كل امتحان، مؤكدا على أنه سيتم الكشف عنها خلال شهرين من إنتهائها.

ومن ناحيته، أكد الدكتور عباد سرحان، رئيس جامعة المستقبل، على أن الامتحانات تسير بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مؤكدا على أنها إلكترونية وموضوعية بنظام البابل شيت، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن نتيجتها خلال أسبوعين من انتهائها وفقا للائحة كل كلية.