فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الخاصة السبت.. 19600 مكان شاغر

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارا من السبت المقبل، الموقع الإلكتروني الموحد لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، للالتحاق بالأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة، وذلك لطلاب الثانوية العامة دفعة 2021، وكذلك الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2020، والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية.

وسيكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني من «هنا»، وذلك من خلال تسجيل بيانات الطالب الشخصية، ووفقاً للحدود الدنيا المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2991 مكانا شاغرا بكليات الصيدلة

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن هناك ما يقرب من 19600 مكان شاغر بالكليات المختلفة في الجامعات الخاصة، لافتة إلى أن عدد الأماكن الشاغرة بكليات الصيدلة 2991 مكانا، والإدراة 3397، والهندسة 5007، والطب 982، مؤكدة أن القبول سيكون وفقاً للحدود الدنيا المعلنة من قبل المجلس .

الأماكن الشاغرة بالجامعة الروسية

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور شريف خيري، رئيس الجامعة المصرية الروسية عن فتح باب التقدم للالتحاق على الأماكن الشاغرة بعدد من التخصصات بالجامعة، وذلك في كليتي طب الفم والأسنان والصيدلة ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية، وبرنامج الصيدلة، مشيرا إلى وجود أماكن شاغرة بكليتي الهندسة والإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات.

وذكر أن التقديم سيكون متاحا من خلال موقع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وموقع التنسيق الخاص بها، لافتا إلى أن الجامعة ملتزمة بكل قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشان، وكذلك بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والحكومية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع غير المطعيمن من الدخول إلى الامتحانات.