انخفاض كبير في سعر كرتونة البيض.. والغرفة: نتوقع مزيدا من التراجع

تراجعت أسعار كرتونة البيض بنوعيها الأبيض والأحمر، بقيمة تراوحت بين 4 و5 جنيهات في كافة المحافظات وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة القادمة.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة وعضو لجنة الأسعار، إن انخفاض أسعار كرتونة البيض تتروح بين 51 و55 جنيها للمستهلك حاليا مقابل 60 و62 خلال الفترة الماضية، متابعًا أن مصر تنتج 13 مليار بيضة سنويا.

انخفاض أسعار البيض

وأوضح «السيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أنخفاض أسعار البيض يرجع إلى عودة المنتجين للإنتاج مرة أخرى، إذ تسبب عدم وجودهم إلى قله المعروض وبالتالي ارتفاع السعر خلال الفترة الماضية نظرًا للخسائر الفادحة التي مروا بها.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، مزيد من التراجعات خلال الفترة المقبلة في كرتونة البيض لتعود إلى معدلات الـ45 جنيها لزيادة الإنتاج، وجهود الدولة التي تقوم بها لحل أزمة ارتفاع الأسعار وحل مشكلة الثروة الداجنة.

أزمة ارتفاع الأسعار

وكانت أسعار البيض قد ارتفعت خلال الفترة الماضية، حيث بلغ سعر البيضة نحو 2 جنيه ليصل سعر كرتونة البيض 30 بيضة إلى 60 جنيه.

وأشار «السيد» إلى أن إنتاج مصر من الدواجن يصل لمليار دجاجة سنويا، موضحًا أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة في المزارع مع تربية ريفية في البيوت، مضيفًا أن نسبة الإنتاج الريفي للمربين من الدواجن تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالي الإنتاج.

وتابع أن التربية المنتظمة تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر ولا سيما في فصل الشتاء.