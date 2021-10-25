بيع بيض المائدة بسعر البورصة اليومي بمنفذ بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، مساء اليوم الاثنين، أنه تم توفير بيض المائدة بسعر البورصة اليومي، وذلك بمنفذ البيع المتواجد بشارع الروضة بجوار مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز العسكرية بمدينة بني سويف، فضلا عن إتاحة البيع بمزرعة الدواجن شرق النيل، وأنه سيتم الإعلان بصفحة المحافظة عن السعر الجديد يوميا حسب سعر البورصة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بسعر مخفض، خاصة أنه يتم توفير البيض من مشروع الدواجن المركزي التابع للمحافظة .

توجيهات محافظ بني سويف بتوفير السلع الإساسية بأسعار مخفضة

وأشارت المحافظة في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بي سويف، للواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، بتنفيذ ما يلزم لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، والعمل على تحقيق التوازن في أسعار السوق، وضمان توافر السلع الأساسية بسعر مناسب.

محطة السادات التابعة لمحافظة بني سويف تنتج 30 مليون بيضة سنويا

وتنتج محطة السادات لإنتاج بيض المائدة التابع لمحافظة بني سويف، 30 مليون بيضة سنوياً بما يعادل 150 ألف كرتونة، حيث يعد نموذجاً للمشروعات الناجحة، تُدر دخلاً حكومياً وتساهم فى توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

إرتفاع لأسعار بيض المائدة خلال شهر اكتوبر الجاري

وشهدت أسعار بيض المائدة إرتفاع ملحوظ خلال شهر أكتوبر الجاري وصلت إلى 60 جنيها سعر طبق البيض، قبل أن يشهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية ما بين 50 : 54 جنيها، مع بدء طرح وزارة التموين البيض في فروع المجمعات الإستهلاكية التابعة للوزارة.