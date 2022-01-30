ميار الببلاوي تخضع لعملية جراحية جديدة.. وابنها: «ماما لسه تعبانة»

أعلنت الإعلامية ميار الببلاوي، عبر صفحتها على «فيس بوك»، خضوعها لعملية جراحية تستغرق 5 ساعات، رافضة الكشف عن أي تفاصيل تخص العملية، ولكنها طالبت جمهورها بالدعاء لها.

وحرص نجل ميار الببلاوي على طمأنة الجمهور على حالتها، وكتب عبر صفحة والدته على «فيس بوك»: «ماما يا حبيبتي، يارب والفجر بيأذن يشفيكي ويعافيكي ويخليكي ليا، أنا فخور بيكي يا أمي وبالذات والناس بتعمل تريند بحاجات قلة أدب، حضرتك بتعملي تريند في برنامجك الديني المحترم علشان بتجاوبوا على أسئلة بتهم المسلمين، لما تفوقي وتقومي بالسلامة هتفرحي قوي إن الفقرة عاملة 3 مليون مشاهدة.. ملحوظة: أنا محمد التاجي ابن الدكتورة ميار، مامتي لسه تعبانة من العملية، بس حبيت أكتب البوست ده وأفرح الناس اللي دعت لمامتي».

ميار الببلاوي تخضع لعملية بالقلب

وفي 4 نوفمبر 2020، خضعت الإعلامية ميار الببلاوي، لعملية تركيب دعامات في القلب، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقتها أعلن نجلها محمد، عبر حسابها على «فيس بوك»، عن أزمتها الصحية قائلا: «أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم».

ميار الببلاوي ترد على شائعة وفاتها

وبعد إجراء الجراحة، بأيام انتشرت شائعة وفاتها، لتقوم «ميار» بالرد بنفسها وكتبت: «لا حول ولا قوة إلا بالله، خلوني توفيت وكمان بالكورونا، طب أقول إيه بس؟ الناس دي بتعمل كده إزاي؟، حسبي الله ونعم الوكيل، لمجرد يزودوا عدد المشاهدات واللايكات، ومش مهم إنهم يفولوا على الناس ولا إنهم يتعبوا نفسيتهم».