سامي عبدالراضي: السيسي أنهى «سنوات التهميش» في الصعيد بـ4 آلاف مشروع

تحدث الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، عن رؤيته لتوجهات الدولة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وأبرز ما قدمته لحل القضايا والملفات الشائكة وذلك خلال استضافته في برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC».

وعن تعامل القيادة السياسية مع الملف الليبي، قال «عبد الراضي» إن الدولة لا تألوا جهدا حيال التعامل مع القضايا الليبية بشكل دائم ودوري، وهو ما ظهر جليا خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث تتعامل القيادة المصرية مع المواطنين الليبيين على كونهم مصريين أكثر من كونهم أشقاء، «فيه عمالة مصرية كتيرة بتشتغل في ليبيا، ورجوع العمالة المصرية لليبيا هو أمر مهم، وليبيا ومصر أيد واحده، ومصر سند وظهر لكل الدول العربية».

السيسي غيّر نظرة التطوير لمحافظات الصعيد

وأضاف «عبدالراضي»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، والذي تقدمه الإعلامية أسماء يوسف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن سلسلة الافتتاحات التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، هو اهتمام لوجه الدولة المشرق بمحافظات الصعيد، بعدما اهتم الرئيس السيسي بتطوير الصعيد ما ساعد على تغيير نظرة التطوير لتلك المحافظات بشكل مختلف، «الصعيد طول عمره بعيد ومهمش، والمشروعات الكتير اللي اتقالت قبل كده كانت حبر على ورق، ومكنش فيه أي اهتمام خالص».

350 مليار جنيه إجمالي حجم الإنفاق على محافظات الصعيد في عهد الرئيس

وفيما يتعلق بالتطوير في محافظات الصعيد، أكد مدير تحرير «الوطن» أنه ما جرى صرفه خلال الفترة الماضية في الصعيد تجاوز 350 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المشروعات في الوجه القبلي من المقرر أن يصل إلى أكثر من 4 الآف مشروع في نهاية العامين المقبلين.

وأضاف: «النهاردة الرئيس السيسي هيفتتح ما يقارب الـ14 مشروعا في الصعيد، ومحصلش خالص أن الصعيد يحصل على اهتمام خدمي أو مشروعات تتعلق بتقليل عدد البطالة ومشروعات في مجال البترول والصحة وبناء طرق وتطوير المحاور على النيل».

منتدى «شباب العالم» أكبر تجمع بين الحضارات

وانتقل «عبد الراضي» في حديثه إلى منتدى شباب العالم والذي سيجري إطلاقه في 10 يناير المقبل، مؤكدا أنه كان أحد أهم المنتديات التي تضم عددا كبيرا من الشباب من مختلف جنسيات العالم، بعدما توقف عن العمل خلال العامين المقبلين، «ده أكبر تجمع ومزج بين الحضارات في العالم بيحصل على أرض شرم الشيخ، وأحنا قدام منعطف تاريخي لينا في مصر، والنسخة الرابعة فيها تطور والإجراءات الاحترازية فيه هتكون على أعلى مستوى».

الأهلي «هيكسب مرتاح»

وفي الشأن الرياضي، أبدى «عبد الراضي» توقعاته عن لقاء النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي المرتقب، متابعا «الماتش الساعة 7 مساءً واستعدوا له من الساعة 6، والأهلي هو الأكثر تتويجا في الحصول على كأس الدوري الأفريقي من بين أندية القارة، والمرة دي هي الثامنة له، وده بيؤكد ريادة الأهلي في الكورة الأفريقية، والماتش قيمته المعنوية لجمهور الأهلي اللي مش بيشبعوا بطولات هام جدا، والأهلي بيمثل الكورة المصرية، وبإذن الله الأهلي هيكسب مرتاح».