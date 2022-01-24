سامي عبدالراضي: سيناء كانت تضم «منتخب العالم للإرهابيين».. والعملية الشاملة دمرته

علق الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، على ترشح مصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي سيعقد في مارس المقبل، مؤكدا أن هذا الأمر يدل على قوة مصر بعد حرب على الإرهاب استمرت 8 سنوات متواصلة في كل شبر منها.

وأضاف «عبدالراضي» خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC»: «كنا نشاهد تفجيرات وحوادث مستمرة في سيناء والقاهرة والإسكندرية والفيوم والشرقية والإسماعيلية والجيزة، وكانت هناك كنائس تستهدف، ففي يوم واحد كان يتم الاعتداء على 3 كنائس، مثلما حدث في القاهرة وطنطا والإسكندرية، كما كان يحدث الاعتداء على مساجد مثل مسجد بئر العبد الذي سقط به أكثر من 300 شهيد في مذبحة لم تحدث آخر 200 عام بمصر».

عرض التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب بالمنتدى

وشدد مدير تحرير جريدة «الوطن»، على أن مصر استطاعت العودة للريادة مرة أخرى، بقدرة أبنائها وبأيادي أبنائها وتضحياتهم التي لا توصف، خصوصا من ضباط الشرطة والجيش، ممن قضوا على الإرهاب نهائيا، لذلك فإن حضور مصر أو رئاستها للمنتدى مارس المقبل، أمر في غاية الأهمية، ويؤكد أن الدولة هى الأساس.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الخبرات التي ستظهر في هذا المنتدى، والتجارب المصرية التي ستعرض والخاصة بمواجهة الإرهاب ستوضح ما واجهته مصر من إرهاب وحجم الجهود والتضحيات المبذولة للقضاء عليه.

مصر وصلت

ولفت «عبدالراضي» إلى أن مصر وصلت في فترة من الفترات لـ300 عملية إرهابية في العام بكل مكان، حتى وصلنا لرقم ضئيل جدا في 2020، ولم تقع سوى حوادث بسيطة في سيناء من بقايا وذيول الجماعات الإرهابية؛ إذ قضت العملية الشاملة على الإرهاب، بعدما كانت سيناء مسرحا لتلك العمليات الإرهابية.

وتابع: «مشاهد مسلسل الاختيار جسدت كل هذه الأمور، وكنا نرى إرهابيين متواجدين من كل مكان في العالم، فسيناء كان بها إرهابيين أجانب كثيرين، أو ما يشبه منتخب العالم للإرهابيين، لكن بالعملية الشاملة ومجهود وتضحيات الجيش والشرطة تخلصنا من الإرهاب».

الحياة بدأت تعود مرة أخرى بسيناء

وأكد سامي عبدالراضي أن الحياة بدأت تعود مرة أخرى بسيناء، وعاد المواطنون لأعمالهم في الشيخ زويد ورفح والعريش، بعد أن أصبحت هادئة، منوها بأن سيناء مؤشر مهم جدا للمواجهة التي حصلت طوال 8 سنوات، وطرح تجربة مصر في مواجهة الإرهاب أمر مهم للغاية، فما يحدث الآن في سيناء من بناء أمر فوق الوصف.