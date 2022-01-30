«الصحة»: مفيش حاجة اسمها «أفضل لقاح».. مجرد نسب وقاية مختلفة

حسم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجدل المثار بين المواطنين والتساؤلات المنتشرة بينهم حول أفضل لقاح يمكن الحصول عليه للوقاية من خطر الإصابة بمتحوّر أوميكرون.

وأكّد المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أنَّه لا يوجد ما يسمي بأفضل لقاح للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا أو متحوراته المختلفة التي تظهر من وقت إلى الآخر وكل لقاح له نسبة معينة وفقًا لنتائج التجارب السريرية التي أجريت عليه وتم الإعلان عنها ويعطي وقاية ضد الفيروس بهذه النسبة.

نسب اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ نسب الوقاية هي النسب المئوية المعلنة من الشركات المنتجة للقاحات، فمثلًا لقاح جونسون يمنح مناعة تصل إلى 88% للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، أما سينوفاك 78%، مشيرًا إلى أنَّ جميع اللقاحات تمنح مناعة مدتها تتراوح بين 6 لـ9 أشهر.

ولفت إلى أنَّ جميع اللقاحات فعّالة حتى الآن ضد متحوّرات فيروس كورونا المختلفة بما فيها متحوّر أوميكرون، مشيرًا إلى أنَّ متحوّر أوميكرون هو أقل في حدة الأعراض ولكنه سريع الانتشار وهو أضعف المتحورات مبينًا أنَّ ضعف المتحورات دليل على رغبتها في التعايش فقط.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ هناك تراخي كبير من قبل المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام والتكدس، مشيرا إلى أنَّ الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وكذلك اللقاحات هي طوق النجاة من الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا.

وأكّدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد الفيروس، لافتة إلى أنَّ ضرورة العودة إلى المصادر الرسمية للاطلاع على كل مستجدات فيروس كورونا وعدم الانسياق وراء الشائعات.