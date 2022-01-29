«الصحة» تستقبل اليوم شحنة لقاحات وعلاجا جديدا لـ كورونا يؤخذ عبر الفم

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستعد لاستقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا «أسترازينيكا» الليلة بمطار القاهرة الكبرى.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشحنة ستخضع لتحليل من قبل هيئة الدواء المصرية ثم بعد ذلك توزع على مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا الحرص على التوسعات فى عملية التطعيمات خلال الفترة الحالية للوصول بالتطعيم إلى 70% بحلول الربع الثانى من العام الجاري.

أعراض لقاح كورونا

وتابع عبدالغفار أن لقاح أسترازينيكا عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يوما، مطمئنا المواطنين من جميع لقاحات كورونا، موضحا أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق والأعراض الجانبية بسيطة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وإحساس بالتعب والإرهاق، لافتا إلى أن هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر.

وواصل أن عقار «إيلفوشيد»، الذي يؤخذ عن طريق الفم، من المقرر استيلام 50 ألف جرعة منه الليلة، وكان من المقرر استلامه خلال الأسبوع الماضي ولكن تأخر الوصول بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن تحديث علاج كورونا تم منذ أسبوع بمجرد الموافقة على إضافة مجموعة من العقاقير منها عقار مولنوفبرابير، وسيتم إضافة عقاقير أخرى، وهي تساهم في رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا وأيضا تستخدم في معالجة الحالات البسيطة والمتوسطة.

توافر جميع أدوية علاج كورونا

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، توافر كل أدوية علاج كورونا بجميع الصيدليات التابعة لمستشفيات وزارة الصحة، داعيا المواطنين بأهمية الالتزام باتباع التدابير الصحية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، لافتا إلى استمرار موجة ارتفاع إصابات كورونا حتى منتصف مارس أو أول بدايته.