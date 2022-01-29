«الصحة»: تحديث بروتوكول علاج كورونا بعد إضافة عقار «مولنوبيرافير»

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تحديث بروتوكول علاج الفيروس للمرة السابعة، بهدف إضافة مجموعة من العقاقير الجديدة التى وافقت عليها هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

وأوضحت، أن من هذه العقاقير الجديدة ما يؤخذ عن طريق الفم، وآخر بالحقن، وجميعها للحالات البسيطة والمتوسطة، مضيفة «تؤخذ هذه العقاقير خلال الـ5 أيام الأولى من الإصابة أو الأسبوع الأول بشكل عام».

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وتابعت نائب عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوضع الوبائي في مصر يشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد إصابات فيروس كورونا، مؤكدة مثلما في كل دول العالم، مرجعة السبب في ذلك إلى انتشار متحور أوميكرون الذي أصبح سائدا على مستوى العالم رغم أنه متحور ضعيف لكنه ينتشر بسرعة كبيرة بين المواطنين.

إدراج «مولنوبيرافير» ضمن بروتوكول العلاج

وأضافت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن تحديث البروتوكول العلاجي تم بعد إنتاج عقار «مولنوبيرافير»، وسيستمر التحديث لإضافة عقاقير أخرى فور توافرها فى مصر، مناشدة المواطنين بأهمية العودة إلى الطبيب المعالج أو المتخصص قبل الحصول على بروتوكول علاج كورونا لاختلاف كل شخص عن الآخر.

«الصحة» تجدد تحذيرها

وفى سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن الحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، مؤكدة توافر كافة أدوية علاجات كورونا ولا يوجد أى ناقص بها داخل المستشفيات.

وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.