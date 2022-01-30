تفاصيل جديدة في واقعة اللاعب مصطفى محمد: لم يعتذر عن الامتحانات

كشفت مصادر في معهد المدينة العالي للإدراة والتكنولوجيا بشبرامنت ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل جديدة في واقعة انتحال أحد الأشخاص، صفة مصطفى محمد، لاعب المنتخب المصري وجالاطا سراي التركي، وتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بدلا منه، قائلة إنّ اللاعب لم يتقدم باعتذار عن عدم خوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2021-2022، وموقف قيده، موضحة أنّ العام الحالي آخر فرصة لامتحاناته في المعهد، وإذا لم يتقدم للامتحانات سيكون راسبا وبالتالي سيتم فصله.

مصطفى محمد مهدد بـ«الفصل» لتجاوز عدد مرات الرسوب

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّه لا يجوز لمصطفى محمد تقديم عذر لمعهد المدينة العالي في شبرامنت، لتجاوزه عدد مرات الرسوب في العام الدراسي المقيد به، متابعة: «الطالب أول ما يتسكن في الدفعة بيكون مستجد، وبعد كده باقٍ للإعادة، وبعد كده يقدم طلب لآخر فرصة في الامتحانات، ولو منجحش يبقى راسب وميحقش ليه الإعادة أو تقديم عذر».

إحالة مصطفى محمد للتحقيق بشأن واقعة الانتحال

وتابعت المصادر، أنّ المعهد هو الذي اكتشف واقعة انتحال شخص لصفة اللاعب المصري مصطفى محمد، وأبلغ النيابة فور اكتشاف الواقعة تطبيقا للقانون، وفي انتظار تحقيقات النيابة العامة، كما أحال المعهد اللاعب مصطفى محمد إلى التأديب للتحقيق في الواقعة وفقا لقانون تنظيم الجامعات.

وكشفت المصادر عن أنّ المعهد لا علاقة بنتائج التحقيق سواء بالتبرئة أو الاتهام، لكن سلطة وواجب المعهد وفقا للقانون تحققت في إحالة اللاعب إلى مجلس التأديب.