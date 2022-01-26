تجديد حبس المتهم في واقعة امتحان مصطفى محمد 15 يومًا

قررت جهات التحقيق، اليوم، تجديد حبس المتهم «محمد. م»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بانتحال صفة لاعب منتخب مصر مصطفى محمد، لأداء أحد الامتحانات بدلًا منه بالمعهد العالي بشبرامنت، فور ورود بلاغ من أحد مسؤولي المعهد، لقسم شرطة أبو النمرس.

المتهم خريج كلية الآداب

وباشرت جهات التحقيقت، تحقيقاتها الموسعة في تلك الواقعة، واتضح أن الشاب المتهم خريج كلية الآداب، وقال إنه كان يحاول إنقاذ صديقه من الرسوب، خاصة أنه الآن ضمن لاعبي المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

اعترفات المتهم تفصيليًا

واعترف الشاب أمام جهات التحقيق، بتفاصيل الواقعة، وتضمنت أقواله مفاجآت كبرى، وهي أنه أدى ثلاثة امتحانات بدلًا من زميله لاعب منتخب مصر، وكان هذا الامتحان الرابع له قبل كشفه من قبل أحد مسؤولي المعهد.

وفحصت جهات التحقيق أوراق الإجابة الخاصة باسم اللاعب، بعد إلقاء القبض على الشاب، ويواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة التحقيق في الواقعة لكشف كافة تفاصيلها.

والد اللاعب: معرفش حاجة

وخرج والد مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، ونادي جالاتا سراي التركي؛ لينفي أداء صديق نجله للامتحانات بدلا منه في المعهد العالي بشبرامنت، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة، ويدعو إلى الضحك، متابعا: «روحوا اسألوا الشاب ومعرفش حاجة عن الواقعة».

وأضاف والد اللاعب مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «لمصلحة من هذه الشائعات التي تخرج على مصطفى، وهو يمثل منتخب مصر في بطولة قارية، ومصطفى محمد لو كان عنده امتحان كان هيعتذر أو يتقدم بالتماس لوزارة التعليم العالي في ظل تمثيله لمصر في محفل دولي».