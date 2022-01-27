جهات التحقيق في واقعة مصطفى محمد: التحفظ على أوراق 4 امتحانات باسم اللاعب

تحفظت جهات التحقيق على أوراق 4 امتحانات باسم لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مصطفى محمد، في المعهد العالي بشبرامنت المقيد به اللاعب، بعد القبض على شاب كان يمتحن بدلًا من اللاعب الموجود حاليًا مع بعثة المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

شاب ينتحل صفة اللاعب مصطفى محمد

وبينت التحقيقات أن الطالب المتهم بانتحال صفة اللاعب مصطفى محمد حاصل على ليسانس الآداب، وأنه كان يحضر الامتحانات باسم مصطفى محمد وقام بأداء الامتحان في 3 مواد دون أن ينتبه إليه أي من المشرفين على الامتحانات في إدارة المعهد، حتى كشفه الملاحظ في الامتحان الرابع عندما لاحظ أن الشاب الذي ينتحل اسم اللاعب متواجدًا داخل لجنة الامتحان بينما كان اللاعب مشاركًا مع المنتخب في مباراة السودان بالكاميرون قبلها بيوم.

وأوضحت التحقيقات أن الملاحظ تأكد أن الشاب الذي يمتحن باسم مصطفى محمد ليس هو اللاعب فاصطحبه إلى إدارة المعهد وحرر مذكرة إدارية تفيد بأن الطالب الموجود داخل لجنة الامتحان ليس هو الطالب الأصيل، وأنه منتحل صفته وتحفظ عليه الأمن الإداري حتى وصلت قوة أمنية وألقت القبض على الطالب بتهمة انتحال صفة اللاعب مصطفى محمد والتزوير وأحيل إلى جهات التحقيق.

حبس طالب ينتحل صفة اللاعب مصطفى محمد 15 يوما

وقال الشاب المتهم بانتحال صفة اللاعب مصطفى محمد :«أنا كنت بساعد صاحبي عشان هو في مهمة وطنية بيلعب مع منتخب مصر الأول» وواجهت جهات التحقيق الشاب المتهم بأدلة الاتهام وتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه أمس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة اللاعب مصطفى محمد.