حملة للبحث عن «ريد» بالفيوم.. مسنة خرجت من المنزل منذ يومين ولم تعد

أكثر من 50 ساعة مرت على اختفاء السيدة «ريد» عقب خروجها من منزلها في الثامنة مساء الجمعة بمنطقة الصوفي بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، إلا أنّها لم تعد، فيما لا تزال أسرتها تبحث عنها في كل حدب وصوب، حتى يطمأنوا عليها، وخوفاً من أنّ تكون قد تعرضت للخطف أو القتل، إلا أنّ جهودهم باءت بالفشل حتى الآن، إذ لم يتمكنوا من معرفة أي معلومة عنها أو عن مكان اختفائها.

بلاغ باختفاء مسنة من «الصوفي»

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من أهالي منطقة الصوفي، باختفاء مسنة تدعى الحاجة ريد، حيث خرجت من منزلها في الثامنة مساء الجمعة لشراء بعض المستلزمات ولكنها لم تعد.

حملة للبحث عن «ريد»

وقال محمد أحمد حفيد السيدة ريد، في بلاغ الشرطة، أنّ جدته خرجت من المنزل لشراء بعض المستلزمات واختفت، ونظراً لكونهم يعلمون أنّه لا يمكن تحرير محضر قبل مرور 24 ساعة على اختفائها، فقد قاموا بعمل حملات من أبنائها وأحفادها وأقاربها للبحث عنها، موضحاً أنّهم بحثوا لدى أقاربهم وجيرانهم، وفي المناطق المحيطة بهم إلا أنّهم لم يجدوها حتى الآن.

ترتدي ذهباً ويخشون عليها

وأضاف حفيد الحاجة «ريد»، أنّها ترتدي ذهباً حيث ترتدي حلقا وخواتم ذهبية ويخشون عليها من أن يكون تم اختطافها لسرقة ذهبها، أو تعرضت إلى أي أذى مثلما حدث مع الحاجة خضرة بمركز طامية.

ونشر أقارب الحاجة ريد صورتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خصوصاً على الصفحات والمجموعات العامة بمحافظة الفيوم، مُطالبين من يتعرف عليها أو يراها في أي مكان أن يبلغهم على الفور ويطمئن قلوبهم عليها.