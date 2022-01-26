إحالة أوراق عاملين قتلا مسنة وسرقا ذهبها بالفيوم للمفتي

أحالت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار إيهاب سعيد حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، أوراق محمد فرج محمد، 25 سنة، ومحمود عبد المحسن عبد التواب، 22 سنة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما بعدما قتلا سيدة مُسنة وسرقا مصوغاتها الذهبية، في القضية رقم 4830 جنايات الشواشنة لسنة 2020، والمقيدة برقم 825 كلي الفيوم.

تفاصيل مقتل مسنة وسرقتها

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مركز شرطة الشواشنة، يفيد ورود بلاغاً من «أحمد.م.ع»، 47 سنة، موظف بمحكمة أبشواي، يفيد عثوره على جثة عمته شمس عبد الرحيم علي برعي، 70 سنة، ربة منزل، مقتولة داخل منزلها بقرية الصبيحي التابعة لمركز الشواشنة، ووجود آثار عنف على أذنيها وسرقة قرطها الذهبي.

حل لغز العثور على جثة مسنة

وعلى الفور انتقل ضباط المركز إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّ الجثة بها قطع بالأذن اليمنى واليسرى وكدمة بالأنف، وتبين أيضًا سرقة قرطها الذهبي، وخلخالها الفضة، وجرى تشكيل فريق بحث والذي تمكن من حل لغز الواقعة وضبط المتهمين.

طلبا منها إحضار مياه وقتلاها

وتم تحديد الجناة وبضبطهم، واعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث كانا يعلمان أنّ السيدة المسنة تعيش بمفردها، وقررا سرقتها، فتوجها إلى منزلها وطلبا منها إعطائهم كوب مياه لشعورهم بالعطش، وحينما دخلت إلى منزلها لتحضر لهم المياه دخلا خلفها، وانقض عليها المتهم الثاني وكتم أنفاسها، فيما أبرحها الثاني ضرباً حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسرقا قرطها الذهبي بأنّ قطعا أذنيها، وخلخالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهمان لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.