عوض تاج الدين: خصصنا 600 مليون دولار لشراء اللقاحات ونتابع فاعليتها وتأثيرها

بدأت منذ قليل ورشة عمل حول إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد 19، وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة، بحضور الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، وهاني جنان نائب رئيس المكتب الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية.

تاج الدين: التجربة المصرية في إدارة أزمة كورونا فريدة

وقال الدكتور عوض تاج الدين، إنه من المتوقع انتهاء أزمة فيروس كورونا كوباء، ليصبح أحد الفيروسات التنفسية، لافتاً إلى أن التجربة المصرية في إدارة أزمة كورونا فريدة وأديرت باحترافية وخبرة وعلم وقدرات حقيقية، لأن مصر نجحت في استيعاب وفهم الموقف.

وأضاف «تاج الدين» خلال كلمته في الورشة، أن مصر تحركت لرصد أي حالة إيجابية منذ الإعلان بأن الوباء عالمي في يناير 2022، موضحاً أن مصر أرسلت طائرة نقلت كل المصريين الموجودين في الصين ومعظمهم طلاب دراسات عليا، إلى محافظة مطروح وكان الهدف وقائيا.

تاج الدين: تخصيص 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي أثناء كورونا

وأوضح أنه من بداية الأزمة، خصصت مصر 100 مليار جنيه مصري لدعم القطاع الصحي، موضحا أنه تم تجهيز أماكن عزل، وفي أسبوع واحد تم تأهيل المدن الجامعية لعزل الحالات كالمدينة الجامعية في عين شمس ومصر الجديدة، لتتحول إلى فندق خمس نجوم تم تأهيلها بشكل جيد.

ونوه إلى أنه تم تخصيص 600 مليون دولار في شراء اللقاحات، لافتاً إلى أفريقيا طعمت فقط ما يقرب من 10 : 12% منها كنتيجة للتوزيع غير العادل في اللقاحات.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، أنه تم وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة وكيفية الكشف عن المصابين والتعامل معهم، وتم تجهيز 88 مستشفى حميات وأمراض صدرية والتي تشمل رعاية مركزة للقلب والجهاز التنفسي، فضلاً عن وضع خطة لتوفير أجهزة والتنفس الصناعي، مؤكداً: «لم نعانِ من أزمة دواء في أي لحظة».

وقال مستشار رئيس الجمهورية، أن مصر لديها 152 مصنع دواء لتوفير العقاقير والأدوية، مؤكداً أن العلاج الأساسي هو للأعراض والمضاعفات الموجودة، وأنه تم توفير احتياطي استراتيجي في هيئة الشراء الموحد من أجهزة التنفس الصناعي.

عوض تاج الدين: وفاة 650 طبيبا منذ بداية الأزمة

واستكمل الدكتور عوض تاج الدين حديثه، بأنه تم توفير شبكات الأكسجين سواء الغازي أو الأسطوانات وشبكة اتصالات، لمتابعة الوضع الداخلي والخارجي ومعرفة عدد الإصابات ونسب الأشغال، مشيراً إلى وفاة 650 طبيبا منذ بداية الأزمة.

وأكد أن نسبة 85% من الحالات بسيطة ومتوسطة، وأنه تم توفير جميع أنواع اللقاحات في مصر وحصل 63 مليون مواطن على اللقاح وأكثر من نصف مليون حصلوا على الجرعة الثانية، مشيراً إلى أن تم تجهيز 1500 مركز لإعطاء اللقاحات: «نراقب فاعلية وأمن وتأثير اللقاح».