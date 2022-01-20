أرقام تكافل وكرامة في يناير 2022.. السيدات أكثر المستفدين بـ1,54 مليار جنيه شهريا

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وصل إلى 3.85 مليون أسرة، مشيرة اليوم في تقرير على موقعها الرسمي، إلى أن عدد مستفيدى «كرامة» حتى منتصف يناير الجارى 2022، وصل إلى مليون و328 ألفا و389 مستفيدا، فيما بلغ مستفيدي «تكافل» مليونين و107 آلاف و440 أسرة، إضافة إلى 365 ألفا و585 مستفيدا من الضمان الاجتماعى.

14 مليون مستفيد من الدعم النقدي

أشارت التضامن، إلى أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يشمل نحو 14 مليون فرد، إذ يتم صرف مليار ونصف المليار جنيه شهريًا، ويصل متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من «تكافل»، إلى نحو 500 جنيه شهريًا، بإجمالي 974 مليون جنيه شهريا، فيما يتم صرف 450 جنيها شهريا للمسنين المستفيدين من دعم «كرامة»، بما فيهم ذوي الإعاقة، بينما يحصل مستفيدي «كرامة» من الأيتام على 350 جنيها شهريا.

2.5 مليون سيدة يحصلن على دعم نقدي

أوضحت وزارة التضامن، أن هناك 2 مليون و500 ألف سيدة، يحصلن على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بأسمائهن، بإجمالى 1,54 مليار جنيه شهريا، موضحة أن دعم تكافل، هو مساعدة نقدية مشروطة، تعطى للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، بشرط ألا تكون الأسرة التي تستفيد من الدعم، لديها أملاك أو حيازات أراضى زراعية.

دعم كرامة يستهدف من لديهم إعاقة والمسنين

ذكرت الوزارة، أن دعم كرامة يستهدف الأشخاص الذين لديهم إعاقة تزيد نسبتها عن 50%، بشهادة معتمدة من القوميسيون الطبي، أو يكون الفرد لديه عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم، بشرط عدم ملكيته لأرض زراعية أكثر من نصف فدان فأكثر، أو أن يكون الشخص لديه عقار بخلاف السكن، موضحة أن كرامة يستهدف أيضا الأطفال الأيتام وكذلك المسنين.