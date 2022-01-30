الإسكان: المنطقة المركزية للأعمال درة تاج العاصمة الإدارية.. فيديو

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنّ المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة تجري متابعة أعمالها الإنشائية بشكل يومي من قبل وزير الإسكان، شارحا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة عن وزارة الإسكان تقوم بتنفيذ مشروعات سكنية واستثمارية ومشروعات المرافق والبنية التحتية بالكامل.

الإسكان تنفذ المنطقة المركزية للأعمال

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تنفذ المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي بمثابة درة التاج في العاصمة الإدارية، بواقع 20 برج.

الإسكان تنفذ مرافق الحي الحكومي

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان خلال حديثه بمداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «نعمل في المرحلة الأولى من المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بواقع 40 ألف فدان، ووزارة الإسكان تقوم بتنفيذ جزءً كبيرًا من المرافق، وعلى رأسها مرافق الحي الحكومي».

نسبة تنفيذ الأحياء السكنية بالحي الثالث 98%

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان: «لدينا الأحياء السكنية مثل الحي السكني الثالث والحي السكني الخامس، فقد بلغت نسبة التنفيذ في الحي الثالث 98% من إنشاءات الحي، والحي السكني الخامس المسمى نيو جاردن سيتي وهي مبنية على نفس الطراز المعروف في القاهرة حيث بني بنفس التحسينات التي كانت موجودة منذ زمن طويل وقدمناها بشكل مميز جدا، ويحتوي على 20 ألف سكنية ونسبة التنفيذ فيهم تخطت الـ45%».