انتخابات المهندسين 2022.. 1762 مرشحا والطعون اليوم وغدا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 برئاسة المهندس هاني محمود وزير الإتصالات الأسبق مستشار رئيس الوزراء عن القائمة الأولية للمرشحين، التي ضمت 1762 منهم 29 على منصب النقيب، كما أعلنت اللجنة بدء تلقي الطعون والتنازلات اليوم وغداً.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

أكد المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين 2022 في بيان اليوم، أنه يتم إستقبال التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين الموافق 30 و31 يناير 2022، علي أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت 5 فبراير 2022 ومن بعدها يتم بدء برنامج الدعاية الإنتخابية للمرشحين ولمدة 18 يوما.

إجراءات العملية الانتخابية

وأكد المهندس هاني محمد محمود رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 أنه تم عقد إجتماع موسع مع هيئة النيابة الإدارية للإتفاق المبدئي علي كافة الإجراءات الخاصة بالإشراف القضائي الكامل علي العملية الإنتخابية، مؤكدا أنه تم نشر لينك الإستعلام عن اللجان الإنتخابية الأسبوع الماضي تسهيلا علي المهندسين والمهندسات لمعرفة لجانهم الإنتخابية من الآن وذلك طبقا لمخطط تقسيم الشعب الهندسية.

وكانت اللجنة أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم 12 يناير 2022 الجاري لمدة أسبوعين حتى الأربعاء الماضي 26 يناير 2022، وتقدم للترشح بحسب ما أعلنته اللجنة 1762 مرشحا على كافة المراكز النقابية منهم 29 مرشحا على مقعد النقيب العام لمهندسي مصر، ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الطعون والتنازلات اليوم الأحد وغدا الإثنين.