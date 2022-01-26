غلق باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين: 1762 مرشحا منهم 29 نقيبا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود وزير الإتصالات الأسبق، غلق باب الترشح بالنقابة العامة، وبكل النقابات الفرعية بالمحافظات.

انتخابات نقابة المهندسين

وأعلن المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا للانتخابات، بدء أعمال لجنة الاستلام والمراجعة صباح غدا الخميس، لاستلام كل طلبات واستمارات ترشح المهندسين من كل المحافظات، ومن ثم مراجعتها، تمهيدا لبدء إجراءات إعلان القائمة الأولية للمرشحين، السبت الموافق 29 يناير 2022.

كما أكد السيد، أن إقبال الترشح هذا العام، سيزيد المنافسة الإنتخابية القوة المطلوبة التي يأملها الجميع، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المرشحين لهذه الانتخابات، وصل إلى 1762 على كل المراكز النقابية، 147 رئيس نقابة فرعية، 874 عضو مجلس نقابة فرعية، 545 عضو مجلس شعبة، و167 عضو مكمل لكل التخصصات الهندسية.

مرشح نقيب المهندسين

وفيما يخص منصب نقيب المهندسين، ترشح إجمالي العدد لـ29 عضوا، كالتالي: المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين الحالي، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة الحالي، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، والمهندس حافظ فؤاد عبدالرحمن، والمهندس فيصل محمود عوض والمهندس أيمن فتحي حسين، والمهندس عزت سيد محمد شحاتة، والمهندس عبدالله عبدالمنعم عبدالله، المهندس غريب متولي إبراهيم، والمهندس محمد سامي عبدالمعطي، والمهندسة إيمان علام، والمهندس لطفي محمد محمد والمهندس مجدي نجيب محمد والمهندس سامح فوزي محمد والمهندس ضياء عبدالمنعم حسن والمهندس سامي فهمي ترك والمهندس عادل حسن إسماعيل والمهندس أسامه أحمد النجدي والمهندس أيمن محمد حسن والمهندس محمد أحمد حامد والمهندس محمد صبرى فؤاد.