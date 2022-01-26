نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الغانية

وقعت نقابة المهندسين، اليوم، بروتوكول تعاون مع نظيرتها الغانية، برئاسة الدكتور كارلس آدامز، بحضور المهندس محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين المصرية، والفريق عبيد بوامه أكوا سفير غانا لدى القاهرة، والمهندسة كارلين بوشديد- رئيس الاتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية، والمهندس مصطفى شيحو- نائب رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية.

توقيع بروتوكول التعاون

يأتي توقيع البروتوكول، ضمن النشاط الذي تقوم به لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية بالنقابة، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون في حضور المهندس أحمد هشام- مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية، والمهندسة أماني خضير- نائب مقرر اللجنة، والمهندس أحمد باشا- عضو اللجنة ومنسق مراسم توقيع البروتوكول، حيث يهدف البروتوكول إلى تدريب عدد من مهندسي غانا بمعامل تدريب نقابة المهندسين المصرية لصقل خبراتهم وإطلاعهم على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في بعض المجالات الهندسية.

زيارة العاصمة الإدارية الجديدة

أشاد أعضاء الوفد الإفريقي خلال فعاليات التوقيع، بزياراتهم لعدد من المشاريع القومية المصرية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة مترو عدلي منصور، والقرية الذكية، إضافة إلى زيارتهم لمسجد الأزهر الشريف، وجامعة النيل، مؤكدين أن مصر تشهد طفرة كبيرة في المجال الهندسي من خلال ما رأوه في مواقع زياراتهم، مشيرين أن مصر شهدت نهضة اقتصادية كبيرة بالرغم مما يمر به العالم من أزمات اقتصادية جراء فيروس كورونا.

كما احتفل الوفد مع أعضاء لجنة أفريقيا، بالمهندسة أماني خضير، لحصولها على المركز الأول في المسابقة التي أجراها الاتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية، لاختيار 100 مهندسة أفريقية الأكثر تأثيرًا في القارة السمراء، عن عام 2021.