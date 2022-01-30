فاروق حسني ينعى الموسيقار طارق شرارة: أثرى الحياة الفنية بإبداعاته

نعى الفنان فاروق حسني وزير الثقافة السابق، الموسيقار طارق شرارة، الذي غيبه الموت اليوم الأحد 30 يناير الجاري، عن عمر يناهز 72 عاما.

وقال فاروق حسني، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى بمشاعر الحزن والأسى، الصديق النبيل الموسيقار والفنان الكبير الدكتور طارق شرارة، الذي عرفته شخصاً خلوقاً وفناناً قيماً أثرى الحياة الثقافية والفنية بإبداعاته المتعددة، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويؤنسه برحابه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأصدقائه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان».

وزيرة الثقافة تنعى طارق شرارة

وكانت نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الموسيقار الدكتور طارق شرارة، وقالت إن الراحل تميز بتعدد المواهب وقدم إبداعات خالدة تنوعت بين الموسيقى والفن التشكيلي، مشيرة إلى بصماته الرائدة خلال عمله بوزارة الثقافة في معهد «كونسرفتوار» والرقابة على المصنفات الفنية ومجلس إدارة دار الأوبرا المصرية.

أبرز المعلومات عن الدكتور طارق شرارة

يذكر أن الدكتور طارق شرارة، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1964، بدأ دراسة آلة البيانو في سن السابعة، وعمل بوزارة الثقافة وشغل منصب سكرتير عميد معهد «كونسرفتوار» حتى عام 1967، وعمل كرقيب بالرقابة على المصنفات الفنية حتى عام 1986، واستقال ليتفرغ للتأليف الموسيقي.

أعد وقدم برامج نقد وتحليلات للموسيقى الكلاسيكية باللغة الإنجليزية بإذاعة البرنامج الأوروبي المحلي من عام 1967، ولمدة ثلاث عقود، وشغل من عام 2002 وحتى 2011، منصب مستشار موسيقي للمركز الدولي للموسيقى.

كتب موسيقات تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة ورسوم متحركة نال عنها العديد من شهادات التقدير، كما قام بالإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام السينمائية المصرية، كما عبر عن موهبته في الفن التشكيلي بأبدع مجموعة مميزة من اللوحات.