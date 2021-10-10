مؤسسة فاروق حسني تطلق جائزة الاستحقاق الكبرى للشخصيات المؤثرة ثقافيا

اجتمع مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بمقر المؤسسة، اليوم الأحد، لمناقشة خطة عمل المؤسسة الفترة المقبلة، وقرر مجلس الأمناء تخصيص جائزة الاستحقاق الكبرى لشخصية أثرت الحياة الثقافية والفنية وتمنح هذه الجائزة للرموز الفنية والثقافية وتكون قيمتها 100 ألف جنيه، ورشح مجلس الأمناء الكاتب الأديب محمد سلماوي ليصبح الأمين العام للجائزة.

ويقوم أعضاء مجلس الأمناء بالتصويت على اسم من الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة، بالإضافة إلى جوائز الفنون بفروعها الخمس (التصوير «الرسم»- النحت - العمارة - النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي).

كما ناقش المجلس إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في الفترة المقبلة إيماناً بأهمية الاشتباك مع القضايا الثقافية الراهنة.

مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

ويضم مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون:-

الوزير الفنان فاروق حسني، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، الكاتب محمد سلماوي، الدكتورة مؤمنة كامل، الدكتورة علية عبد الهادي، عميد كلية العمارة والفنون– جامعة البترا – عمان- الأردن سابقًا، ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث - جامعة حلوان سابقًا، الإعلامية جاسمين زكي، الدكتور حسام لطفي القانوني المعروف، الدكتور خالد سرور ممثل وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، المهندس عبد السلام شعير، السيدة إيناس لوقا الكاتب وائل السمري، الفنان التشكيلي إيهاب اللبان، أحمد الضبع، تامر عوف.

فتح باب الاشتراك في الدورة الثالثة

والجدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون فتحت باب الاشتراك في الأول من سبتمبر لجوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022 في مسابقات ( التصوير «الرسم»- النحت - العمارة - النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي) وذلك على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وأنشئت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، في عام 2019، وتحمل رقم إشهار 872 لسنة 2019 من وزارة التضامن الاجتماعي، واختارت حي الزمالك مقرًا لها، وتهتم المؤسسة بالنشاط الفني والثقافي وجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة.