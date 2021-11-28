مؤسسة فاروق حسني تجري التصفيات النهائية لجائزة الرسم

اجتمعت لجنة تحكيم مسابقة فاروق حسني للتصوير «الرسم» بمقر مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، للاطلاع والتصويت على الأعمال الفنية المقدمة للمسابقة، طبقا لمعايير التقيم الآتية: «الأصالة- الإبداع- القيمة الجمالية من حيث التكوين والألوان- التميز»، حيث تقدم عدد 835 عملا فنيا مقدمة من 418 متسابقا من 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

قيمة جوائز الرسم:

وتبلغ قيمة جائزة التصوير «الرسم» 100 مائة ألف جنيه مقسمة كالتالي:

-الجائزة الأولى 50 ألف جنيه.

-الجائزة الثانية 30 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه.

أعضاء لجنة تحكيم جائزة الرسم

وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير «الرسم» الأعضاء:

- الدكتورة علية عبد الهادى- ( عميد كلية العمارة والفنون- جامعة البترا- عمان- الأردن سابقا- ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث- جامعة حلوان سابقاً)

- الدكتور حسين الشابوري- (فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفي).‏‎

- الفنان محمد عبلة- فنان تشكيلي.‏‎

- الفنان سمير فؤاد- فنان تشكيلي.

‏‎- الفنان الدكتور أحمد رجب صقر- (عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا- سابقًا).

مؤسسة فاروق حسني: نتواصل مع الفنانين المتأهلين فقط للمرحلة قبل النهائية

وأعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، إجراء التواصل مع الفنانين المتأهلين فقط للمرحلة قبل النهائية، الفترة المقبلة، وسيعلن عن أسماء الفائزين في حفل توزيع الجوائز، وافتتاح المعرض الجماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية.

ومن الجدير بالذكر، أنه جرى فتح باب الاغشتراك لجائزة التصوير «الرسم»، عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة فقط، في الأول من سبتمبر الماضي، وجرى غلق باب الاشتراك في الأول من نوفمبر الحالي.

وكانت حفلات توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسني، أقيمت في الدورتين السابقتين، أقيمت بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ولفيف من الفنانين والنقاد.