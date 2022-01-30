رحيل الموسيقار طارق شرارة عن عمر ناهز 72 عاما

غيب الموت الموسيقار الدكتور طارق شرارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 72 عاما، ونعى عدد كبير من المبدعين، الموسيقار الكبير، بينهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حيث قالت في بيان صحفي، إنّ الراحل تميّز بتعدد المواهب، وقدّم إبداعات خالدة تنوعت بين الموسيقى والفن التشكيلي.

وفاة طارق شرارة

وأضافت وزيرة الثقافة، أنّ الفنان الراحل صاحب بصمات رائدة خلال عمله بوزارة الثقافة في معهد الكونسرفتوار والرقابة على المصنفات الفنية، ومجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، موجّهة خالص العزاء لاسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

من هو طارق شرارة؟

الدكتور طارق شرارة حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1964، بدأ دراسة آلة البيانو في سن السابعة، وعمل في وزارة الثقافة وشغل منصب سكرتير عميد الكونسيرفتوار حتى عام 1967، كما عمل كرقيب بالرقابة على المصنفات الفنية حتى عام 1986، واستقال ليتفرغ للتأليف الموسيقي.

أعد الفنان الراحل وقدم برامج نقد وتحليلات للموسيقى الكلاسيكية باللغة الإنجليزية بإذاعة البرنامج الأوروبي المحلي من عام 1967 ولمدة 3 عقود، شغل عام 2002 وحتى 2011 منصب مستشار موسيقي للمركز الدولي للموسيقى.

كتب موسيقى تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة ورسوم متحركة نال عنهم العديد من شهادات التقدير، كما أعد الموسيقى للعديد من الأفلام السينمائية المصرية، وأظهر موهبته فى الفن التشكيلي بإبداع مجموعة مميزة من اللوحات.