فاروق حسني يزور معرض خالد حافظ بجاليري «بيكاسو ايست»

زار الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق، وهالة خيرت رئيس مؤسسة دبي ارت فير للفنون، معرض خالد حافظ، الذي ياتي بعنوان «skin of DNA»، امس السبت، بجاليري «بيكاسو ايست» بالتجمع الخامس.

ملامح معرض الفنان خالد حافظ

وقال الفنان خالد حافظ، إن معرضه يعد مشروع تصوير لخامات متنوعة على قماش وفي مرحلة لاحقة يشمل قطع من النحت الملون تحاول كلها كتابة عدة روايات بصرية على السطح الواحد باستخدام عناصر استخدمها في إعماله عبر 35 عامًا من الممارسة الفنية مثل الدائرة وزهرة اللوتس الزرقاء، واقنعه بعض المعبودات من الحضارة المصرية القديمة التي هي أصل التصوير الملون، واستخدم العناصر على السطح لخلق أسلوب سردي شبيه بالمذكرات الشخصية.

وأضاف حافظ، أنه يحاول مع توزيع العناصر على الأسطح بناء الروايات بالتلميح والكناية والاستعارة لطرح تساؤلات حول النظم البصرية في التواصل والاتصال والتفاوض.

وتابع حافظ، أن اللوحات تمثل حلقات الـ«دي إن إيه» الحلزونية المتواصلة وهي أصل حياة الخلية استخدم الدائرة منذ عقود كرمز لتشفير الفكرة، والدائرة وقعت في نطاق الاستخدام البصري منذ بداية التاريخ المكتوب ورمزت منذ الأزل وإلى اليوم أفكار تتفاوت بتفاوت الحضارة.

وأوضح حافظ، أن الدائرة تمثل «الشمس في مصر القديمة والذهب في سحر الخيمياء وحماية من الحسد، ووسط المدينة في المدن العملاقة، والتاج في الكابالا، ونبع المياه في الحضارات الأسترالية، ونهاية الطريق في الكشافة، وطرق التعليم الآلي في الرياضة البحتة، ورموز أخرى لا نهائية عبر الحضارات المكانية والزمانية، في الدوائر المغلقة هو مشروع ذاتي عن البدايات والنهايات».

أحدث أنشطة مؤسسة فاروق حسني

وفي سيقا آخر قرر مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني مؤخرًا تخصيص جائزة الاستحقاق الكبري لشخصية أثرت الحياة الثقافية والفنية وتمنح هذه الجائزة للرموز الفنية والثقافية وتكون قيمتها 100 ألف جنيه، ورشح مجلس الأمناء الكاتب محمد سلماوي ليصبح الأمين العام للجائزة المستحدثة.