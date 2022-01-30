دنيا سمير غانم: فخورة بغناء قصيدة تدرس لطلاب الصف الرابع الابتدائي

تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن مفاجأة بخصوص قصيدة «بلادي اسلمي» التي قدمتها في حفل «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقالت إنها تدرس في منهج الصف الرابع الابتدائي.

دنيا سمير غانم تغني قصيدة تدرس للصف الرابع الابتدائي

ونشرت دنيا سمير غانم، عبر حسابها على «إنستجرام»، الفيديو الخاص بالأغنية، وعلقت: «قصيدة بلادي اسلمي، نص بيتدرس في الصف الرابع الابتدائي، والحمدلله فخورة جدا إني شاركت في العمل المؤثر ده اللي كان كل الهدف منه خير وحب».

وتابعت دنيا: «وببارك من قلبي لكل صناع الأغنية، الشاعر محمد إبراهيم، والملحن هشام جمال، والموزع مادي، ومهندس الصوت بيشوي مجدي».

يذكر أن حفل «قادرون باختلاف» كان الحدث الأول الذي شهد عودة الفنانة دنيا سمير غانم، إلى ممارسة حياتها الفنية بشكل طبيعي مرة أخرى بعد رحيل والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

دنيا سمير غانم في حفل joy award

وكانت قد ظهرت دنيا سمير غانم مؤخرا في حفل توزيع جوائز joy award، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحضره عدد كبير من الفنانين العرب والعالميين، منهم جون ترافولتا وسلمان خان وباسل الخياط ونادين نجيم وإليسا وأحلام وأصالة ونانسي عجرم وهاني شاكر وروجينا وأشرف زكي وعمرو يوسف وأمينة خليل وياسمين رئيس ودينا الشربيني، وغيرهم.

وخلال الحفل حصل عدد من الفنانين على جوائز ومنهم رامز جلال ومحمد هنيدي والمخرج أحمد الجندي وأصالة.