مواصفات وأسعار «أودي A4» الجديدة.. تبدأ بـ890 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصرية العيد من العلامات الفاخرة التي تتميز بأداء رياضي عالي وتجذب العديد من عشاق السيارات والسرعة ومن بين تلك العلامات شركة «أودي» الألمانية والتي تعتبر واحدة من أبرز الشركات في العالم وخاصة في مصر التي تتمتع بإعجاب شديد من المستهلكين المصريين.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار سيارة «أودي A4» الجديدة 2022 في السوق المصري، بحسب وكيلها في السوق.

أسعار سيارة «أودي A4» الجديدة 2022.

تأتي السيارة في السوق المصري في فئة السيدان وتتوافر في السوق المصري، بفئتين والفئة الأولى بسعر 890 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 930 ألف جنيه.

مواصفات سيارة «أودي A4» الجديدة 2022.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة 190 حصان، وعزم دوران 270 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، وأقصى سرعة للسيارة 210 كيلو متر في الساعة.

- تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.6 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- يجري تصنيع السيارة وتقفيلها في ألمانيا.

وتأتي السيارة بأبعاد طول كلي 4672 مم، وعرض كلي 1847 مم، وارتفاع كلي 1428 مم، وقاعدة العجلات 2939 مم، وارتفاع السيارة عن الأرض 135مم.

ويأتي حجم الشنطة بسعة 450 وسعة خزان الوقود 75 لترًا.

- تتوفر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل الأمان، من بينها وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA.