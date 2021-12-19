أودي رفعت استثماراتها في السيارات الكهربائية خلال 2021

ضاعفت أودي هذا العام، مجموعة منتجاتها من الطرازات الكهربائية، مع العرض العالمي الأول لسيارة Audi e-tron GT في بداية العام، وAudi Q4 e-tron، تميز عام 2021 بالكامل بتنفيذ خارطة الطريق، جاء ذلك وفقا لما نشره موقع الشركة.

وعلاوة على ذلك، من خلال تخطيطها الاستثماري للسنوات الخمس المقبلة، تعمل أودي على تسريع التحول نحو أن تصبح مزودًا للتنقل المتميز المتصل بالشبكات والمستدام.

وعلى وجه الخصوص، جرى زيادة المدفوعات المسبقة لمشاريع السيارات المستقبلية مرة أخرى، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 37 مليار يورو، تخصص الشركة المصنعة المتميزة حوالي 18 مليار يورو للكهرباء والتهجين وحدهما، وبالتالي تؤكد التزامها الواضح بالتنقل الكهربائي.

علامة أودي التجارية كهربائيًا بالكامل

واعتبارًا من عام 2033، سيكون مستقبل علامة أودي التجارية كهربائيًا بالكامل، وضاعفت أودي عدد الطرازات الكهربائية بالكامل في مجموعتها في عام 2021. وهذا يعني أن أودي تطرح سيارات كهربائية أكثر من محركات الاحتراق في السوق في العام الحالي، مع الطرازات الجديدة Audi e-tron GT quattro، وAudi RS e-tron GT، وأول موديلات كهربائية بالكامل في فئة السيارات المدمجة، وAudi Q4 e-tron وAudi Q4 Sportback e-tron.

وستنمو مجموعة السيارات الكهربائية، بمقدار أربعة نماذج إضافية، بحلول عام 2025، تهدف الشركة إلى امتلاك أكثر من 20 نموذجًا كهربائيًا بالكامل في تشكيلتها.

أكبر شبكة شحن عالية الطاقة مفتوحة

تتوفر خدمة الشحن الخاصة بـAudi حاليًا، مع 290.000 نقطة شحن في 26 دولة أوروبية.

وتحولت أودي، أكبر شبكة شحن عالية الطاقة مفتوحة في أوروبان كما تعد مجموعة فولكس فاجن، جنبًا إلى جنب مع أودي وبورش، عضوًا مؤسسًا في شركة IONITY، وكانت شريكًا في المشروع المشترك منذ البداية.

وتستثمر شركة IONITY مليون يورو في شبكة الشحن السريع للسيارات الكهربائية في 24 دولة.

بحلول عام 2025، سيزداد عدد نقاط الشحن عالية الأداء 350 كيلوواط من 1500 حاليًا إلى حوالي 7000.

تعد شبكة الشحن السريع الجذابة مكونًا مركزيًا للنظام البيئي الشامل الذي تقدمه أودي فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل تلقائيًا وستتوسع أكثر في المستقبل.