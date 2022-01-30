ضبط 43 كيلو بانجو وحشيش وهيدرو.. وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كثّفت وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4139 قضية متنوعة في مجال المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 12010 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 184 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب»، كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 105 قضايا متنوعة، وضبط المخالفات كافة، وأبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، ومحلات دون ترخيص».

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

وأسفرت جهود الإدارات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق، عن ضبط 1275 قضية تموينية متنوعة، أبرزها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، وثروة زراعية»، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

مخالفات قرارات ارتداء الكمامة

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 7784 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7740 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 44 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 706 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 179 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 936 أرجيلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

تنفيذ 84666 حكما قضائيا متنوعا

وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 145 قطعة سلاح ناري بحوزة 118 متهم، وتنفيذ 84666 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمان بارتكاب 3 حوادث متنوعة.

كما أسفرت الحملات في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 191 قضية مخدرات بإجمالي 208 متهمين، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 17,539 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9,400 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,491 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,641 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 1,373 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 840 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 508 جرامات، كمية من مخدر الفودو وزنت 200 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 150 جراما، و2323 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 42 متهما هاربا، وضبط 20 بتهم البلطجة، وضبط 284 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21120 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

ضبط 6502 مخالفة مرورية متنوعة

وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من المخالفات، بينها 2010 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 216 مخالفة السير بدون تراخيص، 7 دراجات نارية مخالفة، 40 مخالفة موقف عشوائي،و71 مخالفات شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى والصناعي - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة.

ضبط 415 قضية مخابز ودقيق

وأسفرت الحملات عن ضبط 1355 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، منها ضبط 415 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 4,350 طن - 43 بطاقة، ضبط 31 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت 426,650 طن – 63678 عبوة – 1 قطعة، ضبط 31 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 21,180 طن – 251 عبوة – 1 قطعة، ضبط 9 قضايا غش غير غذائي بمضبوطات بلغت 13,920 طن – 48700 عبوة – 54631 قطعة، ضبط 27 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 164 أسطوانة – 8365 لترا – 685694 مترا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 41 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1528 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 304 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على منافذ الجمهورية كافة، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.