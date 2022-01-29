جهود الداخلية في أسبوع.. قضايا تهرب ضريبي بـ3 مليارات وغسل مخدرات بـ200 مليون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، الحملات الأمنية المُكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال الأمن العام: 51» متهما بحوزتهم «37 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 38 قطعة سلاح أبيض»، بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط - بورسعيد - الدقهلية»، والسحر والجمال بمحافظتي «الشرقية والإسماعيلية»، ضُبط خلالها 30 قضية اتجار.

ضبط 367 عنصرا إجراميا شديد الخطورة

كما أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، عن مصرع عنصرين، وضبط 367 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الغربية - الدقهلية – القليوبية – الإسكندرية – الشرقية – السويس – كفر الشيخ – المنيا – قنا – المنوفية – بورسعيد – دمياط – الأقصر – جنوب سيناء – سوهاج – الفيوم – الإسماعيلية – البحيرة – الوادى الجديد – مطروح»، وبحوزتهم «275 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة».

وضُبط أيضًا 896 قطعة سلاح ناري و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، كما تم ضبط 9 تشكيلات عصابية، ضمت 31 متهما اعترفوا بارتكاب «84» حادث سرقة متنوعة، و«76» قضية أحداث، وإعادة «8» سيارات مُبلغ بسرقتها، وأيضًا كشف غموض «55» حادثا متنوعا، بالإضافة إلى تنفيذ «489865» حكما قضائيا متنوعًا.

64 مليون جنيه حصيلة متحصلات سرقة التيار الكهربائي

أما في مجال الأمن الاقتصادي، فتمّ ضبط «8522 قضية تموينية متنوعة»، و«79870» قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بإجمالي مبالغ مالية نحو «63,954,933» جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، جرى ضبط «1705» قضايا بمبالغ مالية بلغت «3,548,923,643» جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.

كما تم ضبط «31» قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها «النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع- تعد على أراضى زراعية وأملاك الدولة» بقيمة إجمالية بلغت «79,798,111 جنيه».

وفي مجال قضايا المصنفات، ضُبط «225» قضية، وكذا ضبط «115» قضية في مجال جرائم المطبوعات.

ضبط «538» قضية في مجال حماية الثروة السمكية

كما جرى ضبط «538» قضية في مجال حماية الثروة السمكية، و«910» قضايا في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و«176» قضية في مجال حماية منافع الري والصرف «التعدى بالردم»، و«92» قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و«157» قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين «553» لنشا سياحيا.

وفي مجال الحد من انتشار فيروس «كورونا»، تم ضبط «1202» قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت «6528» أرجيلة، وغلق «4919» محلا مخالفا لمواعيد الغلق، بالإضافة إلى ضبط «52661» شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد «52352» شخص، والعرض على النيابة حيال «309» أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة.

أما في مجال مكافحة المخدرات، جرى ضبط «1345» قضية، ضبط خلالها «1506» متهمين، وقضية غسل أموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة «200» مليون جنيه، متحصلة من تجارة المخدرات.

48 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة، بنحو 48٫000٫000 جنيه.

وتمّ ضبط «238607» مخالفات مرورية متنوعة، وضبط «17640» مخالفة عدم ارتداء «الخوذة»، ورفع «393 سيارة – 32 دراجة نارية».

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن: المرور على «196» مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ «637» من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية «2» منهم.

وتم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ«3487» من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية «198» سائقًا منهم.