الداخلية تشن حملات أمنية في 24 ساعة وتضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3750 مخالفة في مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، و12366 قضية سرقة تيار كهربائي، و185 قضية ضرائب، و193 قضية إزالة مخالفات، و1315 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 226 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي

وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية، تمّ ضبط 200 قطعة سلاح ناري بحوزة 148متهما، وتنفيذ 85 ألفًا و339 حكما قضائيا، وضبط تشكيلين عصابيين، و226 قضية مخدرات، و38 هاربًا، و25 بلطجيا، و250 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 8 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، وضبط 24341 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 49 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

كما نجحت وزارة الداخلية في ضبط 5 قضايا تهريب جمركي، وقضية مخدرت، و27 قضية أمن عام، و817 مخالفة مرورية، وتنفيذ 239 حكما قضائيا، و14 قضية هجرة غير شرعية، كما جرى ضبط 6503 مخالفات مرورية.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط الهاربين

وضبط قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 34 قطعة سلاح ناري وأبيض، و23 قضية إتجار في المواد المخدرة، ومخدرات بحوزة 23 متهما، إلى جانب تنفيذ 7482 حكما قضائيا، وضبط متهمين هاربين.