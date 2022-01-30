النقل تفتتح مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT منتصف مارس المقبل

كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل، عن أنّ أعمال التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان» مستمرة، للتأكد من سلامة السكة ونظم كهربة الإشارات والاتصالات، موضحا أنّ شركة RATP الفرنسية العالمية ستدير القطار الكهربائي لمدة 15 عاما، والقطار سيقدم خدمات متميزة لجميع الركاب.

النقل: افتتاح القطار الكهربائي منتصف مارس المقبل

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه سيتم افتتاح القطار الكهربائي في المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، منتصف مارس المقبل، موضحا أنّ الوزارة تسلمت حتى الآن نحو 12 قطارا من إجمالي 22 قطارا كهربائيا، وجميع مناطق المشروع يتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي متحور كورونا الجديد أوميكرون، للحفاظ على العاملين والفنيين والمهندسين من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

والي: القطار الكهربائي يقل 500 ألف راكب يوميا

ومن جهته، أكد اللواء الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنّ القطار الكهربائي سيقدم خدمات أوروبية لجموع الركاب، ويقل نحو 500 ألف راكب يوميا، مشيرا إلى أنّ ورشة القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎بمدينة بدر، تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، وكل قطار من القطارات الكهربائية يضم 6 عربات، وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات ‏‏120 كم/ الساعة‎.

والي: القطار الكهربائي يشمل 12 محطة

وأكد والي لـ«الوطن»، أنّ القطار الكهربائي الخفيف يشمل 12 محطة، ويكون مساره من نقطة البداية للمتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة على النحو التالي: «عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق - نيو هليوبوليس - بدر - الروبيكي - نيو بدر - العاصمة 1 - العاصمة 2».

وأضاف أنّ اتجاه العاشر من رمضان يشمل محطات «الصناعية - العاشر 1»، ويكون مسار القطار الكهربائي من نقطة البداية للمتجه إلى العاشر من رمضان على النحو التالي: «عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق - نيو هليوبوليس - بدر - محطة الصناعية - العاشر 1».